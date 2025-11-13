El 'partido del recreo' dispara la ilusión del UCAM Murcia

'El Partido del Recreo' volverá a disparar la ilusión en el Palacio de los Deportes este lunes, en el que 7.500 escolares podrán disfrutar de la cuarta edición de uno de los grandes eventos educativos, deportivos y sociales del UCAM Murcia CB.

Será este lunes, después del encuentro que disputará el conjunto universitario ante el Breogán el domingo (18.00 horas) en la Liga Endesa, cuando miles de niños y jóvenes aficionados se divertirán con el 'show' por parte de la primera plantilla. Casi ocho mil alumnos procedentes de 80 centros escolares de toda la Región, con edades entre 8 y 18 años, llenarán las gradas del pabellón para disfrutar de un evento único en el que el UCAM Murcia convertirá la pista en un auténtico espectáculo desde las 11 de la mañana.

"Más que un partido, se trata de un show educativo y deportivo, donde los jugadores de la primera plantilla interactuarán con los estudiantes, habrá juegos, concursos, bailes, música y múltiples sorpresas. Además, los patrocinadores ElPozo y Juver, junto con el apoyo institucional de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia, aportarán regalos para los miles de asistentes, reforzando el valor social del evento", ha explicado el club durante la presentación de este evento.

Un momento de la presentación del Partido del Recreo. / UCAM Murcia CB

El que más ilusiona

"Es el partido más importante del año, por lo menos el que más nos ilusiona. Gracias a las instituciones. Creo que lo más importante es tener empresas que apoyen estas iniciativas y tanto Juver como ElPozo se han volcado desde el minuto uno con nosotros. Fomentar nuestra cantera y que los niños murcianos lo pasen bien con nuestro equipo", ha comentado Alejandro Gómez, director general del club murciano.

En representación de Juver, su director de marketing, Joaquín Jiménez, subrayó el arraigo social del evento. "Ver a todos los niños, ver las gradas, es una alegría. Es un día de fiesta y entiendes muy bien el arraigo que tiene este club en Murcia y cómo desde pequeñitos la ciudad sigue al equipo. Para Juver es un orgullo; compartimos valores y este es nuestro tercer año de colaboración con UCAM Murcia, el tercero de otros muchos que seguro que van a venir", dijo.

Por su parte, el director de marketing de ElPozo, Pablo Olivares, reafirmó el compromiso de la marca con los más jóvenes. "Es una iniciativa súper ilusionante y una marca como ElPozo tiene que estar presente, sobre todo cuando se trata de niños, que son los consumidores del futuro. Estamos encantados de apoyar iniciativas como esta, porque es un auténtico lujo para nuestra marca", comentó.

Además, desde el Ayuntamiento de Murcia, el concejal Miguel Ángel Noguera destacó el valor social del evento. "Es una cita que combina deporte, valores y compromiso con la sociedad. Para mí es uno de los eventos más importantes que desde el Ayuntamiento y la Consejería de Deportes fomentamos y ayudamos. Quiero volver a disfrutar, ver las gradas llenas de niños sonriendo y disfrutando", aseveró.