Paco Belmonte, cada vez más rodeado en el FC Cartagena

«Sin dimisión no hay taquilla ni afición». Con ese contundente mensaje, la Federación de Peñas del Fútbol Club Cartagena (FPFCCT) volvió a expresar en el día de ayer su malestar por la actual situación que atraviesa la entidad albinegra, cuya venta sigue en stand by, y advierte de medidas drásticas si no se producen ya cambios en la dirección del club albinegro.

La FPFCCT está valorando ahora la posibilidad de emitir un comunicado oficial en el que se pida a la afición cartagenera no acudir a taquilla en los próximos partidos, empezando por el encuentro de Copa del Rey ante el Valencia CF y, posteriormente, el derbi regional frente al Real Murcia, previsto como día del club. Aunque este punto no está todavía confirmado ni es oficial.

El colectivo de peñistas considera que la situación institucional y deportiva del Cartagena requiere soluciones inmediatas, y apunta que el distanciamiento entre la afición y la directiva es ya insostenible. «Si no hay dimisión, no habrá taquilla ni apoyo en la grada», insisten en el lema que acompaña su campaña en redes sociales bajo el hashtag #TodosALaExplanada, en referencia al lugar donde tradicionalmente se concentran los aficionados antes de los partidos en el estadio Cartagonova.

El malestar de la masa social albinegra se ha incrementado en los últimos meses y la Federación de Peñas busca con esta medida presionar para provocar un cambio en la gestión del club, sobre todo la salida de Paco Belmonte y al tiempo que reclama respeto a la afición y mayor transparencia en las decisiones deportivas y económicas.

De momento, no se ha confirmado si el comunicado se hará público en las próximas horas, aunque todo apunta a que la FPFCCT mantendrá su postura firme mientras no se produzcan movimientos en la cúpula directiva del Cartagena.

La semana pasada, la Federación de Peñas del FC Cartagena (FPFCCT) ya remitió al Consejo Superior de Deportes (CSD) un escrito en el que pedía la apertura de una investigación formal sobre el empresario Felipe Moreno, presidente del Real Murcia. Según los peñistas, existían «sólidas sospechas» de que Moreno podría ser el verdadero dueño oculto del FC Cartagena mediante la sociedad Duino Inversiones, lo que representaría un serio conflicto de intereses entre ambas entidades. De hecho, si el CSD considerara que estas informaciones son ciertas y que Felipe Moreno manda tanto en el FC Cartagena como en el Real Murcia, inhabilitaría al cordobés, tal y como establece la Ley del Deporte.

«Hay seguimiento»

De hecho, en el día de ayer, La 7 Deportes confirmaba que el Consejo Superior de Deportes (CSD) mantiene un seguimiento activo sobre la figura de Felipe Moreno. No obstante, el organismo gubernamental no ha ofrecido detalles sobre los motivos de esa supervisión, los plazos ni las posibles consecuencias que podría tener.

Fuentes directas del Consejo explicaron al medio deportivo autonómico que «el seguimiento sobre Felipe Moreno se viene realizando desde hace años», sin precisar, y es que antes de que Felipe Moreno aterrizara en el Real Murcia, ya fue durante varios años máximo accionista del Leganés, coincidiendo un tramo de su mandato con la llegada de Duino al FC Cartagena.

Felipe Moreno lo niega

Felipe Moreno siempre ha negado esta situación. Hace unos días lo volvió a hacer en declaraciones a Onda Regional, rechazando cualquier tipo de implicación irregular y defendiendo su actuación dentro de la legalidad: «Nunca me saltaré la ley. En el Cartagena sólo tengo amigos. Nunca he tenido una acción, ni la tengo ni la tendré». El empresario añadió además: «Me jode que haya tan poca memoria. El Cartagena vivió la mejor época de su historia con esa directiva -en relación a Paco Belmonte-».

En las últimas semanas, Felipe Moreno ha reconocido haber «ayudado» en el proceso de compraventa del club y haber mantenido conversaciones con Alejandro Arribas sobre el futuro del proyecto albinegro, aunque sin precisar en qué condición.

El CSD guarda silencio

Hasta el momento, el Consejo Superior de Deportes no ha facilitado información adicional sobre las actuaciones derivadas de este seguimiento ni sobre posibles resoluciones futuras.

La situación ha generado una notable expectación en el entorno del fútbol regional, en especial en Cartagena, donde tanto aficionados como entidades reclaman claridad y transparencia ante un escenario que afecta directamente a los dos clubes más representativos de la Región de Murcia.