Oficial: Xavi Pascual, nuevo entrenador del Barça

Xavi Pascual es nuevo entrenador del Barça. El catalán finalmente ha aceptado la oferta que puso el club sobre la mesa y estará al mando del equipo hasta el año 2028 (esta temporada y dos más). Tras varios días de reflexión, en los que tuvo que decidir entre la cabeza y el corazón, se decantó por el segundo. Así lo ha anunciado el Barça a través de un comunicado.

"Xavi Pascual es el nuevo entrenador del Barça de baloncesto hasta junio de 2028. A falta de realizar la correspondiente firma, el FC Barcelona y Pascual han llegado a un principio de acuerdo para la incorporación del técnico de Gavà como nuevo entrenador del banquillo azulgrana. El catalán se incorporará a la disciplina del equipo a partir del próximo lunes 17 de noviembre, una vez que el equipo haya jugado este viernes y domingo en el Palau Blaugrana ante la Virtus y el Baskonia", comunicó el club.

Además, en el mensaje han querido destacar la buena relación entre las personas implicadas en la operación. "En esta operación ha sido clave la buena sintonía entre Joan Laporta y Josep Cubells con el propio Xavi Pascual . Los tres manifestaron su satisfacción al llegar a un acuerdo con celeridad en un momento de complejidad económica del Club".

Durante la negociación, Pascual pidió un esfuerzo por parte del club para incorporar a un pívot a corto plazo y poder crear una plantilla a su medida para la próxima temporada. La sección, sin poder garantizar ninguna de las opciones, pero sí prometiendo ese empeño, ha conseguido convencer al catalán, que coge el relevo de Joan Peñarroya.

Esta será la segunda etapa de Xavi Pascual como entrenador culé, después de haber pasado 12 años entre las categorías inferiores y el primer equipo. El técnico de Gavà cosechó grandes éxitos, siendo una persona muy querida en el Palau Blaugrana. Cuatro Ligas Endesa, tres Copas del Rey y la Euroliga de París corroboran su gran trabajo en Barcelona.

Aunque el de Gavà sea ya entrenador del Barça, no dirigirá a los suyos hasta la próxima semana. La idea es que para los duelos ante la Virtus y el Baskonia sea Òscar Orellana el que se siente en el banquillo del Palau. Será el próximo jueves cuando Pascual debute al mando del conjunto azulgrana, en el viaje que hará el equipo a Turquía para enfrentarse al Anadolu Efes.

Tendrá que esperar un poco el recibimiento del Palau a Pascual. No será hasta el miércoles 26 de octubre, cuando el Barça vuelva a jugar en su feudo para recibir al ASVEL en Euroliga. Un regreso muy especial a la que fue su casa durante ocho años que estuvo como entrenador del primer equipo (2008-2016).