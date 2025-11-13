Mauricio García: "Voy a pedirle a Felipe varias sillas en el consejo y participar de forma activa en el Real Murcia"

Mauricio García de la Vega está dispuesto a recuperar lo que le arrebataron en 2017, y la sentencia del Supremo que anula la ampliación de capital de 2018 refuerza sus intenciones. Por ahora ya está pensando en su regreso al Real Murcia como compañero de viaje de Felipe Moreno.

Hace unos días conocíamos que el Supremo le daba la razón al anular la ampliación de capital de 2018. ¿Cómo se siente después de tantos años de lucha para que le reconocieran como dueño del Real Murcia?

Ha sido un largo andar con tantos juicios y con tantas piedras en el camino. Pero yo desde el 2019 he sostenido siempre lo mismo. Siempre he defendido que la asamblea que se celebró y a la que no me dejaron entrar, con los Gálvez asomados al balcón de Nueva Condomina, era ilegal, y eso mismo es lo que ahora dice el Supremo. Si las cosas no se hacen bien, hay que regresar al momento inicial para que se haga justicia con las personas que compraron el Real Murcia en su momento.

Después de tantos años siendo vilipendiado por mucha gente, ahora se demuestra que llevaba la razón desde el principio. ¿Esta sentencia del Supremo supone un doble triunfo por esa victoria moral?

Es que para mí esto también era cuestión de honor, de demostrar que no soy la persona que describían muchas personas, que se empeñaron en dar una mala imagen de mí cuando lo único que estaba haciendo era pedir algo que era justo.

¿Qué es lo que más le ha dolido en todos estos años?

No poder llevar a cabo el proyecto que soñaba hacer cuando compré el Real Murcia en 2017. Para mí es una frustración, porque sigo con ese tema pendiente, el poder llevar a cabo algo como lo que yo tenía en la cabeza cuando llegué al club.

Después de esta sentencia del Supremo, el resto de ampliaciones llevadas hasta ahora también serán anuladas y usted quedará como el segundo máximo accionista. ¿Le ha llamado Felipe Moreno en estos últimos días?

Sí, hemos hablado. Él me manifestó que cuando yo esté mejor de mis problemas de salud, viaje a Murcia para hablar y decidir quién se queda con el club. Él me dijo muy claro ‘o te quedas tú con el club o me lo quedo yo, pero sentémonos y hablemos’.

"Como segundo accionista, estoy ilusionado con regresar al club y culminar el proyecto que quería hacer en 2017» Mauricio García de la Vega — Accionista del Real Murcia

¿Le dijo ‘o te quedas tú o me quedo yo’? ¿Me está diciendo que Felipe Moreno, teniendo mayoría accionarial incluso después de esta sentencia, le habló de la posibilidad de salir del club?

Así me lo dijo. Y si dice que veremos si se lo queda él o me lo quedo yo, es que aparentemente sí se plantearía echarse a un lado. Si él decide eso pues tendríamos que afinar el tema y ver todas las situaciones.

¿Para usted, cuál sería la solución perfecta para que esta sentencia afecte lo menos posible al Real Murcia?

Estos días le he dado muchas vueltas a esta situación, y la verdad que me ilusiona la posibilidad de regresar a Murcia para culminar el proyecto que no me dejaron llevar a cabo en el 2017. Podría hacerlo o acompañando a Felipe Moreno o bien haciéndolo de forma individual. En su momento la ciudad me trató muy bien y allí tengo buenos amigos, y un proyecto como el del Real Murcia siempre es muy bueno para cualquiera.

¿Si al final decide regresar, como segundo máximo accionista que es, qué le pediría a Felipe Moreno?

Yo soy el segundo máximo accionista del club como dices, y como segundo máximo accionista buscaría tener varios asientos en el consejo de administración y poder participar de forma activa dentro del club.

Y si Felipe Moreno intenta regresar a la idea inicial y comprarle las acciones que todavía están en sus manos, ¿los términos del contrato serían parecidos a los del anterior o usted, ya con la victoria judicial, propondría una nueva negociación?

Las cosas ahora han cambiado en muchos aspectos y habría que ver todos esos cambios y reflejarlos en una nueva negociación, ya sea a favor de una parte o a favor de la otra.

Mucha gente insiste en que Felipe Moreno tiene el poder de diluirle una vez que amplíe capital o que saque adelante el Plan de Reestructuración, pero usted se aseguró en el contrato firmado con Hause la Fuente -empresa del cordobés- que eso no podría suceder.

En ese contrato del que habla hay una cláusula donde Hause la Fuente se obliga a no votar ni con las acciones que tiene ni con otras que pueda adquirir a favor de diluir la participación accionarial de Iconos. Técnicamente, podría hacerlo, pero claro, eso me obligaría a iniciar un nuevo procedimiento legal contra la empresa de Felipe Moreno y, después de todos estos años de líos en los tribunales, no creo que haya ganas.

"No pueden diluirme y, tras tantos años de líos en los tribunales, no creo que tengan ganas de volver a enredarlo todo» Mauricio García — Accionista del Real Murcia

¿De verdad piensa que no van a intentar enredar, teniendo en cuenta que ahora mismo solo se ha anulado una ampliación y que quedan varias pendientes en los tribunales?

Siempre he confiado en la palabra de Felipe y sé que es un hombre que cumple sus acuerdos. Por ello no pierdo la confianza en él. Creo que él va a cumplir todos sus acuerdos sean verbales o escritos y que acabará reinando la cordura.

Pero en 2022 ya pudo acabar con todo este litigio pagándole el segundo plazo de lo firmado y no lo hizo...

Pero después de eso, Felipe Moreno y yo tuvimos una reunión en Dallas en la que establecimos otras condiciones para el pago de la cantidad pendiente. Lo que pasa que luego ya en España, Higinio Pérez le recomendaría otra cosa, porque desgraciadamente Felipe está asesorado por un abogado que lo único que hace es dinamitar todos los acuerdos para provocar más pleitos y seguir enredándolo todo.