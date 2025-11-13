La Federación de Baloncesto de la Región lanza una campaña a favor del respeto

A raíz del incidente sucedido en un partido de Tercera División Masculina entre el Infante y el AB Saorín Cieza, donde se denunció la agresión a uno de los colegiados por parte de un jugador del conjunto ciezano, un hecho que el propio club niega al no recoger el acta la realidad de los acontecimientos, desembocó en un comunicado por parte del Comité Murciano de Árbitros y Auxiliares de Baloncesto (CMAAB) compartido y difundido por varios clubes federados de la Región de Murcia.

Por eso, desde la Federación Murciana de Baloncesto de la Región de Murcia se ha impulsado una campaña remarcando el RESPETO que debe existir en el deporte. Algo que «no solamente al estamento arbitral, que por supuesto también, sino a todos los estamentos y partes que forman nuestro deporte: jugadores/as, entrenadores/as, familias, clubes, árbitros y Federación», explican en la nota desde la Federación.

Por ello, se ha promocionado esta campaña para que todos los clubes posen, en el inicio de sus encuentros correspondientes este fin de semana, con el cartel que les adjuntamos vía correo electrónico a los clubes al inicio del partido. Bien sea los quintetos iniciales junto a los árbitros, o ambos equipos y cuerpos técnicos junto a los árbitros y auxiliares del encuentro.

«Para que esta campaña sea exitosa y el mensaje cale y llegue al máximo de gente, sería deseable que se hiciera una foto posando con los carteles y se publicase en los perfiles sociales de los clubes», añadieron en su comunicado.