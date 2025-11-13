El derbi FC Cartagena-Real Murcia ya tiene fecha y hora

Se venía hablando que el derbi FC Cartagena-Real Murcia se iba a jugar en lunes y finalmente, para decepción de muchos aficionados, se ha acabado confirmando. El duelo regional en Primera RFEF se disputará el lunes 8 de diciembre en el Cartagonova, aprovechando que es festivo por el día de la Inmaculada Concepción. Dicho encuentro de la jornada 15 comenzará a las 18.15 horas y será emitido en abierto.

Desde hace seis años no se vivía un duelo entre los dos grandes equipos de la Región. El último derbi regional se celebró en diciembre de 2019 y la victoria fue para el Real Murcia, que se impuso en Nueva Condomina por 2-0 con goles de Edu Luna y Meseguer. El enfrentamiento de la segunda vuelta, fijado para el 26 de abril de 2020 en el Cartagonova, no se celebraría al suspenderse la competición liguera por el COVID. Al final de aquella temporada el FC Cartagena ascendería a Segunda División, categoría en la que se mantuvo hasta el pasado verano.

El descenso de los albinegros a Primera RFEF permitirá a los aficionados volver a vivir el duelo más esperado de la Región. Habrá que ver cómo responden los seguidores de uno y otro equipo al hecho de que se juegue en lunes, aunque teniendo en cuenta las ganas de derbi, el día elegido será lo de menos.

En los próximos días se conocerá el precio de las entradas. Lo normal es que el FC Cartagena, como siempre hace en este tipo de duelos de máximo interés, califique el partido de 'Día del Club', por lo que sus abonados tendrán que pasar por taquilla. Sobre esto, los peñistas emitieron un comunicado este miércoles hablando de un posible boicot, y es que no están dispuestos a comprar entradas y a generar ingresos si el club sigue controlado por Paco Belmonte.

Después de la Copa

El derbi regional llegará justo después de que tanto FC Cartagena como Real Murcia disputen su encuentro de segunda ronda de la Copa del Rey. Los granas, que el miércoles 3 de diciembre se enfrentarán al Cádiz en Nueva Condomina, tendrán un día más de descanso, ya que los albinegros jugarán ante el Valencia el jueves 4 de diciembre a las 21.00 horas.