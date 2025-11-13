El CAR de Murcia presenta el primer centro especializado en deporte paralímpico en España

El Centro de Alto Rendimiento de la Región de Murcia, íntegramente remodelado para hacerlo accesible a todos los deportistas con discapacidad, se ha convertido en la primera instalación especializada en Deporte Paralímpico de España.

El Gobierno de Murcia ha anunciado una inversión anual cercana al medio millón de euros en un centro donde 32 deportistas con discapacidad mantendrán una concentración permanente, todos ellos relacionados con las seis Federaciones que han rubricado el acuerdo de colaboración: Piragüismo, Taekwondo, Tenis de Mesa, Federación de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, Federación de Deportes para Ciegos y Triatlón.

Esta transformación se ha llevado a cabo bajo un programa oficial avalado por el Consejo Superior de Deportes (CSD), que garantiza la excelencia y el reconocimiento institucional de la iniciativa.

Gracias a esta actuación, el CAR de Murcia se posiciona como referente nacional en la formación y el apoyo a deportistas con discapacidad, ofreciendo infraestructuras y servicios adaptados a sus necesidades específicas.

En el acto de presentación, que se ha celebrado en el CSD, han participado el triatleta Abel Torreblanca y el taekwondista Rachid el Hayani, que han compartido sus experiencias y han mostrado el impacto positivo de esta iniciativa en sus trayectorias.

El presidente del Comité Paralímpico Español, Alberto Durán, explicó que "con este programa Murcia se convierte en la comunidad autónoma pionera en el apoyo al Deporte Paralímpico. Estamos seguros de que los deportistas becados, así como los equipos absolutos y de promesas que realicen sus concentraciones en este centro, van a tener todo a su alcance para lograr sus éxitos en competiciones nacionales e internacionales".

Además, Durán aseguró que "esto supone un nuevo paso en nuestro camino hacia la excelencia deportiva y hacia la inclusión de los deportistas con discapacidad y de las personas con discapacidad en general" y ha animado a todas las Federaciones a "aprovechar la oportunidad que les ofrece la Región de Murcia a través del Centro de Alto Rendimiento".

Por su parte, Francisco Javier Sánchez, director general de Deportes de Murcia, dijo que "hemos decidido liderar con hechos el compromiso con la igualdad de oportunidades en el Deporte".

"El CAR es hoy un espacio donde el rendimiento y la inclusión se entrenan juntos. Con este acto, Murcia da un nuevo paso en su compromiso con el Deporte para todos, consolidando una alianza histórica entre instituciones, Federaciones y deportistas en favor de la inclusión y la excelencia deportiva".

Por su parte, Vicente Martínez Orga, Secretario General de ADESP, ha destacado que "desde la Asociación del Deporte Español, que agrupa a todas las Federaciones Deportivas Españolas, seguiremos trabajando junto al CSD, al Comité Paralímpico y a las Comunidades Autónomas para consolidar este modelo de colaboración que impulsa un sistema deportivo más cohesionado, moderno y justo".