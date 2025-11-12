Otro (Re)Toque solidario del UCAM

En las instalaciones del Hospital Mesa del Castillo, el UCAM Murcia ha presentado el‘(Re)Toque Solidario II a favor de ANCAP’. Una nueva edición de este evento solidario que se volverá a realizar en la Plaza Julián Romea. La fecha será el próximo sábado 22 de noviembre, de 10.30h a 14.30h, con el objetivo de difundir y concienciar a todo el mundo sobre el cáncer de próstata durante el mes de noviembre.

Pablo Rosique, director General de Deportes de la UCAM y directivo del club de fútbol, resaltó que «animamos a todos los murcianos a que vuelvan a demostrar su espíritu solidario a favor de ANCAP, en un evento dirigido a toda la familia y en un lugar emblemático de la ciudad».

A este acto también han acudido Jesús Mesa del Castillo, director del Hospital Mesa del Castillo, y el futbolista Pablo Hernández junto a los Original Barber, El Barbero Samu y Parrica Barber Shop, en nombre de todos los barberos solidarios que se dará cita en este evento, y las empresas colaboradoras que se han volcado con esta iniciativa solidaria.

Para finalizar, César Comuñas, vicepresidente de ANCAP, subrayó que «en este mes de noviembre buscamos poner el foco en darle visibilidad al cáncer de próstata porque es vital que la sociedad conozca que una prevención de esta enfermedad puede salvar vidas».