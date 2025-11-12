Fútbol
Las Peñas del Cartagenan llaman al boicot si no dimite Belmonte
Se plantean pedir a la afición no acudir ni al encuentro copero contra el Valencia ni al derbi ante el Real Murcia
“Sin dimisión no hay taquilla ni afición”. Con ese contundente mensaje, la Federación de Peñas del Fútbol Club Cartagena (FPFCCT) ha expresado su malestar por la actual situación que atraviesa la entidad albinegra y advierte de medidas drásticas si no se producen cambios en la dirección del club.
La FPFCCT está valorando la posibilidad de emitir un comunicado oficial en el que se pida a la afición cartagenera no acudir a taquilla en los próximos partidos, empezando por el encuentro de Copa del Rey ante el Valencia CF y, posteriormente, el derbi regional frente al Real Murcia, previsto como día del club. Aunque este punto no está confirmado ni es oficial.
El colectivo de peñistas considera que la situación institucional y deportiva del Cartagena requiere soluciones inmediatas, y apunta que el distanciamiento entre la afición y la directiva es ya insostenible. “Si no hay dimisión, no habrá taquilla ni apoyo en la grada”, insisten en el lema que acompaña su campaña en redes sociales bajo el hashtag #TodosALaExplanada, en referencia al lugar donde tradicionalmente se concentran los aficionados antes de los partidos en el estadio Cartagonova.
El malestar de la masa social albinegra se ha incrementado en los últimos meses y la Federación de Peñas busca con esta medida presionar para provocar un cambio en la gestión del club, sobre todo la salida de Paco Belmonte y al tiempo que reclama respeto a la afición y mayor transparencia en las decisiones deportivas y económicas.
De momento, no se ha confirmado si el comunicado se hará público en las próximas horas, aunque todo apunta a que la FPFCCT mantendrá su postura firme mientras no se produzcan movimientos en la cúpula directiva del Cartagena.
Petición al CSD
La semana pasada, la Federación de Peñas del FC Cartagena (FPFCCT) remitió al Consejo Superior de Deportes (CSD) un escrito en el que pedía la apertura de una investigación formal sobre el empresario Felipe Moreno, presidente del Real Murcia. Según los peñistas, existían “sólidas sospechas” de que Moreno podría ser el verdadero dueño oculto del FC Cartagena mediante la sociedad Duino Inversiones, lo que representaría un serio conflicto de intereses entre ambas entidades. Ahora las peñas han decidido dar un paso más en su lucha por intentar que cambie la propiedad del club
