El Lorca quiere mantener su racha hoy ante un Puente Genil herido

Esta tarde, a las cinco, en el estadio Artés Carrasco se va a disputar el partido correspondiente la octava jornada del grupo IV de Segunda RFEF entre el Lorca Deportiva y el Puente Genil. Este choque quedó aplazado al no poder disponer el equipo lorquino de terrenos de juego. La Federación Española es la que ha dictaminado el día y la hora para la disputa del mismo.

El equipo lorquino ha encadenado una racha de cuatro encuentros sin perder y tres victorias consecutivas. Esos nueve puntos le han llevado a salir del descenso directo. Ahora ocupa plaza de playo ut, pero si es capaz de sumar los tres de esta tarde, se iría a tres de la promoción de ascenso por lo igualada de la categoría.

El técnico, Sebas López, ofreció una rueda de prensa previa donde dijo que «cuando ganas, el trabajo es más ameno. Tenemos que estar con los pies en el suelo. Este partido es fundamental para nosotros, pero nuestro objetivo es sumar cuanto antes los cuarenta y dos puntos necesarios para asegurar la permanencia. Tenemos que intentar seguir con esta dinámica».

Vuelve Álvaro Martínez

Sebas recupera al centrocampista Álvaro Martínez una vez cumplida la sanción de un partido, mientras que están mermados Carrasco, Soler, Juan Hernández, Spinman y Alex Peque. «No tenemos más remedio que hacer rotaciones. Hay jugadores que no acabaron bien el sábado pasado», afirmó el técnico aguiieño. «Aquí no te puedes dormir, y ni ganando al Puente Genil habríamos hecho todo. El rival viene herido de la goleada sufrida la pasada jornada y nos lo pondrá muy difícil», terminó diciendo.

Hora: 17:00

Estadio: Artés Carrasco. Partido aplazado de la octava jornada del grupo IV de Segunda RFEF.