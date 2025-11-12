El Lorca Deportiva suma su cuarta victoria consecutiva (1-0)

El Lorca Deportiva sumó su quinto partido sin perder y cuarta victoria consecutiva, esta vez al vencer por la mínima, aunque pidiendo la hora, al Puente Genil. Estos tres puntos le sacan de los lugares de descenso y le acercan al pla yoff de ascenso. Este partido correspondiente a la octava jornada, se aplazó al no disponer de campos el equipo local.

Pese a ser un día laborable y una hora intespectiva, las gradas del estadio Artés Carrasco registraron un buen ambiente. Los buenos resultados del equipo lorquino están haciendo que aficionados que habían abandonado el fútbol, estén volviendo poco a poco. El Lorca salió mandando en el partido. Mucha mas posesión que su rival, Álvaro Martínez que regresaba tras sanción, y Willy eran los dueños de la parcela ancha. El ex canterano del Real Murcia en las filas cordobesas, Lalo, se tenía que multiplicar ya que se le amontonaba el trabajo. Las incursiones por los costados de Gabri por la derecha, y sobre todo Kiko, una de las novedades, por la izquierda, con centros peligrosos, hacían que la zaga visitante tuviera bastante trabajo.

No había noticias del Puente Genil en ataque. Fran Árbol que repetia en la portería, estaba teniendo una tarde plácida.

Y así, una y otra vez hasta que llegó el gol. Pasados los diecisiete minutos, Kiko penetra por la izquierda, sacó un buen centro a media altura, y el más astuto de todos, Naranjo, se adelantó al portero y con la puntita de la bota, marcó su tercer gol con la camiseta del Lorca. Su equipo lo estaba mereciendo.

El Puente Genil se estiró un poco y empezó a tener mas el balón, pero sin peligro para la meta local.

El técnico visitante, Alvaro Cejudo, mostró el enfado con su equipo, haciendo dos cambios de una tacada, a la media hora de juego.

El juego y la posesión se equilibraron, pero los acercamientos del Lorca tenían mas peligro.

No hubo mas historia en la primera parte. Se llegó al descanso con ventaja local merecida ya que el Lorca Deportiva fue mejor. Estuvo más cerca del segundo que otra cosa.

El técnico visitante hizo otros dos cambios en el descanso. No le convenció lo que estaba haciendo su equipo. Y llevaba razón.

Nada más iniciarse el segundo tiempo, llegó el primer disparo del Puente Genil en todo el partido. Resolvió bien, Fran Árbol. Algo estaba cambiando.

El cuadro foraneo dispuso de una gran ocasión para empatar a los cuatro minutos. Balón al área local, se despistan los centrales y Montenegro, solo dentro del pequeña, remata fuera por muy poco. En los primeros diez minutos, el Puente Genil había hecho más cosas en ataque que en todo el primer tiempo. Aunque tampoco hacia falta mucho para eso.

En la segunda mitad, el balón fue del Puente Genil, aunque en la mayoría de los casos no sabían que hacer con él.

Sebas introdujo dos cambios. Dos defensas, y todavía quedaba mucho tiempo. El Lorca quería controlar el partido, pero el resultado era inquietante. Muy a cámara lenta todo.

Cumplida la media hora algunos jugadores locales empezaron a acusar el cansancio del partido del pasado sábado. Los visitantes, más frescos, cada vez se acercaban más. Metían miedo a balón parado.

Sebas quería apuntalar el equipo, sacando otros dos defensas. Tampoco tenía más opciones en el banquillo. Demasiadas bajas.

El Lorca entregó el balón. Solo quería que pasara el tiempo mientras que el rival, a base de colgar balones, creaban peligro.

En el minuto ochenta y dos, una mano salvadora de Fran Arbol, evitó el empate. Zaca dentro del área, disparó con márchamo de gol.

Con cinco minutos de tiempo añadido, el público pidiendo la hora, el equipo lorquino sumó su segunda victoria como local.