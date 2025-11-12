Leyendas del baloncesto en el centro comercial Thader

La Fundación Decyde celebrará este viernes en la ciudad de Murcia una nueva edición del foro Decyde Talks. Una conversación abordará la evolución del baloncesto y el valor humano del deporte a través de tres referentes que representan distintas generaciones y visiones del juego como son Jordi Villacampa, José Antonio Montero y Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB.

El encuentro, que comenzará a las 18.00 horas en el centro comercial Thader, en El Mirador, junto a los cines, y que cuenta con entrada gratuita, contará con la presentación institucional de Fran Sánchez, director general de Deportes de la Región de Murcia, quien abrirá el acto con una reflexión sobre el papel del deporte como motor social y educativo.

A continuación, intervendrá Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB y seleccionador nacional de Letonia, como ejemplo de la gestión del baloncesto en el siglo XXI, compartiendo su experiencia sobre el deporte profesional y los retos actuales de la alta competición.

Cartel de la charla que se llevará a cabo en el centro comercial Thader. / L.O.

Finalmente, el foro culminará con un diálogo a dos entre dos figuras y referentes de este deporte como son Jordi Villacampa (exjugador del Joventut, de la década entre los ochenta y noventa, de la selección española y actual embajador Kelme JV8 x Lefties) y José Antonio Montero (exjugador del Joventut, también entre la década de los ochenta y noventa y compañero de Villacampa en La Penya, Barça, selección española y directivo en LaLiga), dos referentes del baloncesto español, quienes se reúnen de nuevo en este foro para hablar de ‘basket old school’, de baloncesto moderno y de como el deporte trasciende la cancha hacia la vida profesional y la sociedad.