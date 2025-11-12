El Jimbee jugará la vuelta de la Champions el 5 de diciembre

El Jimbee Cartagena ya tiene marcadas en rojo las fechas de su próximo reto europeo. El conjunto cartagenero se medirá en los octavos de final de la UEFA Futsal Champions League al Luxol St. Andrews, campeón de Malta.

La UEFA confirmó los horarios oficiales de la eliminatoria. La ida se disputará el lunes 24 de noviembre, a las 19:00 horas, en tierras maltesas. Mientras que el choque de vuelta, el decisivo, se celebrará el viernes 5 de diciembre, a las 20:30 horas, en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Será, por tanto, una ocasión inmejorable para que la afición rojiblanca vuelva a llenar las gradas y empuje a su equipo hacia los cuartos de final.

A priori, el Jimbee Cartagena parte como claro favorito. El conjunto dirigido por Duda firmó una brillante Ronda Principal, acabando primero de su grupo. Por su parte, el Luxol St. Andrews logró el pase como tercero de grupo, sin conocer la victoria: sumó solo un punto de nueve posibles ante rivales como Benfica, Riga y Loznica.

En el aire el Jaén-Jimbee

El conjunto cartagenero tiene que visitar este fin de semana al Jaén Paraíso en liga. Está programado para el sábado por la tarde, pero tendrá que cambiar de fecha porque el Olivo Arena será el escenario de un campeonato de taekwondo. La falta de previsión del club andaluz ha provocado que la Federación Española tenga que determinar una nueva fecha.