Felipe Moreno cambia los despidos por las renovaciones

Apenas han transcurrido dos semanas desde las salidas de Joseba Etxeberria y Asier Goiria del Real Murcia, pero parece que ha sido el tiempo suficiente para que se haya calmado el temporal que afectaba a la Nueva Condomina. De hecho, el propio Felipe Moreno, presidente del Consejo de Administración del club grana, aseguraba que se iba a tomar un periodo de reflexión para estudiar los movimientos que se iban a llevar a cabo tras quedarse, de un día para otro, sin entrenador ni referente en la parcela deportiva de la entidad.

Unos pasos que todavía no están del todo claros, pero con los que el empresario cordobés ya está marcado territorio. Y es que a la renovación del centrocampista Joao Pedro Palmberg hasta 2030 que se anunció el pasado lunes, hay que sumar la continuidad de Pedro Asensio hasta 2031 como director de cantera. Un movimiento que tiene más trascendencia por el momento en el que se encuentra la entidad, ya que Asensio es ahora mismo el principal baluarte en la parcela deportiva con la marcha de Asier Goiria.

Joao Pedro Palmberg, centrocampista del Real Murcia, durante un entrenamiento este curso. | PRENSA REAL MURCIA / Real Murcia

El de Santomera, en su segunda etapa en el Real Murcia, ejerce como máximo responsable del fútbol base desde el verano de 2023, liderando un proyecto que ha experimentado un notable crecimiento deportivo y organizativo. El conjunto grana se encuentra a la cabeza en las categorías inferiores y etapas formativas, el División de Honor ha recuperado su nivel y el Real Murcia Imperial también se encuentra entre los primeros puestos de la Tercera Federación desde su llegada. De hecho, la pasada temporada se clasificó para el play off de ascenso y en la actual es el líder de su categoría.

Por lo que ante el vacío de poder para tomar decisiones respecto al primer equipo, Felipe Moreno blinda el futuro de las categorías inferiores con la continuidad de Asensio. De hecho, es el empresario cordobés el que ahora parece haber tomado las riendas. O al menos hasta la llegada de un mercado invernal en el que el Real Murcia debe subsanar las deficiencias existentes en su plantilla. La continuidad de Palmberg es la confirmación de uno de los modelos y estrategias de Felipe Moreno desde su llegada al Real Murcia, ya que su intención es la de buscar talento en el extranjero que pueda nutrir en el corto-medio plazo un rendimiento deportivo al Real Murcia y que en el largo se pueda transformar en un beneficio económico con una posible venta, si se llega a producir un crecimiento exponencial y ambos no puedan seguir sus respectivos camino de la mano. Los casos de Palmberg y Cadorini son los más evidentes en este aspecto, siendo el del centrocampista el más fructífero hasta ahora en la plantilla.

Adrián Colunga este sábado en Nueva Condomina / Prensa Real Murcia

Un plantel al que Adrián Colunga parece que le ha lavado la cara en un tiempo récord. Las victorias ante el Betis Deportivo y el Nástic de Tarragona, que se suma al papelón salvado en la eliminatoria de Copa del Rey ante el Antequera, con apenas dos sesiones de entrenamientos, han devuelto a la vida competitiva al Real Murcia en el grupo II de la Primera Federación y han colocado al asturiano como el mejor colocado para liderar esta reacción.

Así pues, quitar el cartel de interino a Adrián Colunga para darle definitivamente las riendas del banquillo murcianistas será el próximo movimiento de Felipe Moreno. Este hecho provocará también cambios en las categorías inferiores, al subir Colunga del filial al primer equipo de manera definitiva, pero la sinergia que existe entre el entrenador, Asensio y Moreno parece ahora mismo el mejor aval con el que cuenta el Real Murcia para mantener la estabilidad deportiva mientras el primer equipo retoma la dirección adecuada en cuanto a resultados.