El FC Cartagena, con un duro calendario antes del derbi

Seis años después del último derbi se disputará un encuentro entre el Fútbol Club Cartagena y el Real Murcia. Desde el ascenso de los albinegros a Segunda División, no se había dado el partido de mayor rivalidad de la Región de Murcia. Aún queda casi un mes, pero ya conocen ambos conjuntos su camino íntegro hasta el choque. El del Cartagena es de máxima exigencia. Tres partidos de liga y uno de Copa que servirán como termómetro antes del duelo más esperado por las aficiones.

Por casualidades del calendario, cuando eche a rodar el balón en el próximo derbi entre el Cartagena y el Real Murcia, se estará cumpliendo un aniversario del último partido que jugaron albinegros y granas. El sexto. Fue el 8 de diciembre de 2019, poco antes de la pandemia que lo detuvo todo, incluido el fútbol. El Murcia se llevó los tres puntos, pero el Cartagena logró el ascenso y el cuadro grana se quedó en la estacada, llegando a descender a la cuarta división cuando se reestructuraron las categorías.

Desde entonces no se han visto las caras. Separados por una o dos divisiones y luchando cada uno su batalla particular. El fútbol ha vuelto a juntar los caminos de los dos equipos más grandes y representativos de la Región. Por desgracia, fuera del fútbol profesional. Y en el intento de ambos por regresar a Segunda deben batirse en duelo hasta en dos ocasiones. La primera será el fin de semana del 6 y 7 de diciembre, aunque el partido se podría trasladar al lunes 8.

Queda menos de un mes y el Cartagena ya tiene dibujado sobre el papel el camino completo hasta llegar al derbi. Cuatro partidos de máxima exigencia: Europa, Eldense, Betis Deportivo y Valencia.

Viene de medirse el Cartagena al Teruel en uno de los choques más duros que ha tenido este curso. Es cierto que ya había remontado en dos ocasiones el cuadro de Javi Rey esta temporada, pero nunca lo había hecho fuera de casa. De hecho, lejos del Cartagonova ni había ganado ni marcado un gol. Por ello, la remontada en la Pinilla supo mejor que nunca. Aunque dolido por la lesión de su tercer central, el Cartagena comienza la serie hasta el derbi motivado y en lo alto de la clasificación.

Si arrebatarle el segundo puesto al Teruel en su casa no hubiera sido reto suficiente, debe repetir hazaña el Cartagena en Barcelona este domingo (21:00 horas) para seguir arriba. Ahora es el Europa el que se entromete en su camino intentando hacerle caer. Los catalanes, cuartos a tres puntos del liderato y a uno sólo del conjunto portuario, pelean por seguir en ‘la pomada’. No han perdido en el Nou Sardenya y sólo han concedido dos empates en cinco partidos.

Superado el escollo de Barcelona, el Cartagena regresa después de dos jornadas al Cartagonova, donde recibirá el domingo 23 a otro candidato al ascenso como el Eldense. Sobre el papel, los alicantinos no son los mejores visitantes del grupo, ya que aún no han logrado ganar, pero no cederán los puntos tan fácilmente. Mantienen una racha de cuatro partidos sin ganar y la visita del Hércules al Nuevo Pepico Amat marcará su estado de forma.

Como último compromiso en liga, el Cartagena viajará a la Ciudad Deportiva Luis del Sol el fin de semana del 28, 29 o 30 de noviembre para enfrentarse al Betis Deportivo. El filial verdiblanco es, a priori, el rival más débil de la serie, ya que es colista del grupo 2 de Primera RFEF con una única victoria. No obstante, sólo el Madrileño y el Real Murcia han conseguido asaltar el campo bético.

Por último, la Copa se cruza en el camino hasta el derbi el 2, 3 o 4 de diciembre, enfrentando entre semana a los de Javi Rey contra el Valencia, el único rival de Primera que se medirá a un Primera RFEF. Tuvo suerte en lo económico el Cartagena, pudiendo firmar una taquilla aceptable, pero no en lo deportivo. A pesar del mal momento del Valencia, su nivel y categoría deberían ser de enorme dificultad para los albinegros.

Este duelo y lo que de él se desprenda -motivación, cansancio o posibles lesiones- puede marcar el derbi que se jugará días más tarde. Casi con toda seguridad, el encuentro copero se disputará el 4 de diciembre, dado que el Valencia juega en Vallecas frente al Rayo el lunes 1 a las 21.00 horas de la noche. Para respetar el descanso, los valencianistas deberán jugar el jueves, dejando 72 horas o menos hasta el derbi en el Cartagonova.