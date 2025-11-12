La Copa del Rey traerá a dos equipos de Primera en crisis a la Región

El sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ya tiene emparejamientos para los tres equipos de la Región que siguen vivos en el torneo. El CD Cieza, de Tercera RFEF, sabía de antemano que se iba a enfrentar a un Primera División, pero faltaba por conocerse el rival. Y será el Levante Unión Deportiva que dirige Julián Calero, ex del FC Cartagena, el que visite La Arboleja en el caso de que los esparteros, como pretenden, no puedan cambiar el escenario del choque a Nueva Condomina, en Murcia.

El Levante ocupa actualmente la penúltima posición en Primera. Antes del sorteo no estaba entre los favoritos de la plantilla ciezana como rival, pero su mala posición en el torneo de la regularidad le puede dar más opciones a los de Ranko Despotovic. El club valenciano está con 9 puntos en 12 jornadas y acumula cuatro partidos sin ganar en liga. En Copa venció con mucho sufrimiento al Orihuela por 3-4, en un choque que se decidió en el descuento.

CD Cieza - Aguilas B, en imágenes / José Bermúdez

Ranko Despotovic, entrenador del Cieza, valoró con entusiasmo el resultado del sorteo: «Después de ver todos los equipos que nos podían tocar, es un privilegio cualquiera de los de Primera», afirmó el técnico serbio nada más conocer el emparejamiento. «Es una responsabilidad hacer un buen partido, repetir el ambiente que vivimos hace un par de semanas en La Arboleja y disfrutar una nueva experiencia. Estamos muy felices».

El entrenador no ocultó su deseo de que el encuentro se dispute en La Arboleja, pese a que existe la posibilidad de trasladarlo a un estadio con mayor capacidad: «Contra un rival de este tamaño, jugar en nuestro estadio siempre es un plus: por el ambiente, por conocer el campo y por intentar igualar un poco las categorías, que son cuatro», explicó. «Ojalá podamos vivir aquí esta experiencia. Los jugadores tienen pocas oportunidades de disputar partidos de este nivel, y hay que disfrutarla al máximo hasta el día del partido».

Duelo de históricos en NC

En el estadio de la capital de la Región se jugará otro duelo, en este caso entre el Real Murcia, que eliminó al Antequera en los penaltis, y el Cádiz, de Segunda, que regresará a la ciudad después de superar en la primera ronda al UCAM Murcia.

El cuadro grana que Colunga ha conseguido resucitar se medirá a un rival de Segunda en un encuentro que será especial para el delantero murcianista Pedro Benito, que se formó en su cantera. El Cádiz, al igual que hizo ante el cuadro universitario, tiene la liga como su prioridad y lo normal es que vuelva a rotar para medirse al cuadro murciano. Ahora mismo el conjunto andaluz es sexto y su objetivo este curso es retornar a Primera.

Imágenes del partido de la Copa del Rey UCAM Murcia - Cádiz / Israel Sánchez

El Valencia CF, un clásico

Y en el estadio Cartagonova se volverá a vivir un duelo que ya se ha convertido en clásico en la Copa del Rey, puesto que será la tercera vez en las últimas temporadas que se dé. El FC Cartagena se medirá al Valencia, de Primera. En los dos cruces anteriores, el cuadro valencianista venció por 1-2 y consiguió superar esta ronda, por lo que los albinegros intentarán vengarse y que se cumpla el dicho de ‘a la tercera va la vencida’. Al igual que sus vecinos, el Valencia lo está pasando mal en la Primera. El conjunto de la capital del Turia está con 10 puntos, los mismos que el Girona, que esté en descenso. La Copa del Rey, viendo el panorama liguero, no puede ser la prioridad de uno de los clubes más importantes del país y que lo está pasando mal. En ese contexto, el Cartagena intentará sorprender.

Pendientes de los horarios

Los duelos se jugarán los días 2, 3 y 4 de diciembre, en horarios y fechas aún por determinar por la Federación Española y que también estarán en función de las transmisiones por televisión. Eso sí, con los encuentros que ya tienen fijados los equipos del fútbol profesional para esas semanas, se da por hecho que el duelo Cartagena-Valencia se jugará el jueves día 4; el choque entre el Real Murcia y el Cádiz será el miércoles 3 o el jueves 4; mientras que el partido en La Arboleja se podrá jugar cualquiera de los tres días.

Los duelos de la Copa pueden influir en el derbi entre el FC Cartagena y el Real Murcia, previsto para el 7 de diciembre y que apunta a que se jugará el lunes 8 de diciembre, que es festivo. Según se programen los choques, es posible que el cuadro de la capital tenga un día más de descanso que el albinegro o se puede dar la circunstancia de que ambos se vean las caras tras jugar el jueves anterior.