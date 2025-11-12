Fútbol
El Cieza, Real Murcia y FC Cartagena ya tienen fecha y hora en la Copa del Rey
El Levante visitará La Arboleja, el Cádiz la Nueva Condomina y el Valencia regresará al Cartagonova en el torneo del KO
Los tres representantes de la Región (Cieza, Real Murcia y FC Cartagena) en la Copa del Rey ya conocen las fechas y horarios en las que disputarán sus respectivas eliminatorias en la primera semana del mes de diciembre.
Será el Cieza, de Tercera Federación, el primero que entre a escena en el torneo del KO al disputar su eliminatoria ante el Levante el próximo martes 2 de diciembre, a las 19.00 horas, en el estadio La Arboleja. Un encuentro que se podrá seguir a través de Movistar +, y en el que el conjunto ciezano tratará de dar la campanada ante un Primera después de eliminar al Córdoba.
Por su parte, el miércoles 3 de diciembre, a las 20.00 horas, será el turno para un Real Murcia que buscará dar la sorpresa ante el Cádiz, un rival de Segunda División y que en su anterior eliminatoria también pisó la capital del Segura al derrotar al UCAM. Para este encuentro no se ha fijado televisión.
Finalmente, el jueves 4 de diciembre será el turno para el FC Cartagena, que se volverá a reencontrar con el Valencia, de Primera División, en la cita copera. Un partido que arrancará a las 21.00 horas y que se podrá ver a través de Movistar.
Derbi regional en Primera Federación
Además, se da la circunstancia de que Real Murcia y FC Cartagena se verán las caras en Primera Federación tras disputars sus respectivas eliminatorias de la Copa del Rey. El fin de semana del 6 y 7 de diciembre será cuando el Cartagonova acoja este derbi del grupo II de la tercera categoría, que todavía no ha confirmado su fecha de manera oficial. No obstante, tampoco se descarta que se celebre el próximo lunes 8 de diciembre, al ser festivo por el día de la Inmaculada Concepción. Además, el encuentro se podrá seguir a través de La 7TV, según ha anunciado el propio canal autonómico.
