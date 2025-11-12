Fútbol sala
Cambio de día en los dos próximos partidos del Jimbee Cartagena
El domingo 16 los de Duda tendrán que visitar al Jaén y el miércoles 19 recibirán al Valdepeñas
El calendario del Jimbee Cartagena Costa Cálida vuelve a moverse. Si ya ha sufrido varias modificaciones debido a la UEFA Futsal Champions League, ahora sus dos próximos partidos también cambian de día según lo previsto por otra razón.
El conjunto rojiblanco afrontará dos modificaciones de última hora después de que el Comité Nacional de Segunda Instancia de la RFEF haya estimado el recurso presentado por el Jaén Paraíso Interior FS, lo que ha obligado a reajustar la fecha de su enfrentamiento y, en consecuencia, también la del siguiente compromiso liguero de los cartageneros.
La resolución, emitida este miércoles, fija que el partido entre Jaén Paraíso Interior FS y Jimbee Cartagena se dispute finalmente el domingo 16 de noviembre a las 19:00 horas en el Palacio de Deportes Olivo Arena. Inicialmente, el choque estaba previsto para el sábado 15, pero la coincidencia con el Campeonato de España de Kárate Cadete, Júnior y Sub-21, que se celebra ese mismo fin de semana en el recinto jienense, impide su celebración en la fecha prevista.
Ante esta circunstancia, el club andaluz solicitó el cambio de día para poder mantener el encuentro en el Olivo Arena y no tener que trasladarlo a su pabellón alternativo, La Salobreja. Tras varios días de conversaciones y la mediación de la Federación, el Comité ha dado luz verde a la modificación, confirmando así el nuevo horario dominical.
El movimiento en el calendario también afecta al siguiente compromiso del Jimbee Cartagena. Los de Duda recibirán en el Palacio de los Deportes de Cartagena al Viña Albali Valdepeñas el miércoles 19 de noviembre a las 20:45 horas, en lugar del martes 18 como estaba previsto inicialmente. El cambio busca ofrecer al equipo cartagenero un día más de descanso entre ambos choques, evitando una carga excesiva de minutos y desplazamientos en apenas 48 horas.
- Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de otoño de Murcia está a solo 20 minutos de la capital
- El centro de discapacidad de Churra se convierte en un auténtico polvorín por maltrato, acoso laboral y hasta 'heces en la cafetera
- El Gobierno confina desde hoy aves de corral en 10 municipios de la Región de Murcia para no propagar la gripe aviar
- Cuatro mercadillos para vivir la Navidad en Cartagena
- Estos son los pasos de la Magna Procesión de Murcia y las iglesias donde ya están expuestos
- La inteligencia artificial es fantástica, pero los ahorros del banco no pueden estar en manos de una máquina
- Paciente murciana de cáncer de mama: 'Me dijeron que la prueba era negativa y meses después tenía un cáncer en estadio 2
- Encerrada, golpeada y privada de comida: liberan a una mujer retenida en Alhama de Murcia durante una semana