Fútbol
El Alhama ElPozo recibirá al Atlético de Madrid la Copa del Rey femenina
La eliminatoria de octavos de final se disputará en el estadio Artés Carrasco, de Lorca, entre el 19 y el 21 de diciembre
La Federación Española también llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Copa de la Reina, eliminatoria que se disputará a partido único entre el 19 y 21 de diciembre. El Alhama ElPozo, que superó la primera ronda ante un conjunto extremeño, no tuvo suerte en el sorteo, puesto que ha quedado emparejado con el Atlético de Madrid, que marcha en la cuarta posición de la clasificación y que esta temporada está disputando la Champions League.El partido entre las alhameñas y el equipo colchonero se disputará en el estadio Artés Carrasco de Lorca, donde están disputando esta temporada sus encuentros en casa. En el Atlético milita la murciana Silvia Lloris, ex del Levante, y ya ganó al conjunto murciano en la novena jornada de la Liga F por un contundente 4-0 con dos tantos de Jensen y uno de Fiamma. El Alhama recibirá este sábado, a las doce de la mañana en el Artés, la visita del Madrid CFF, que es sexto en la clasificación.
