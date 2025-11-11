El UCAM sella su clasificación para la siguiente ronda de la FIBA Europe Cup

El UCAM Murcia CB no solo ha ganado al KK Bosna, sino que se ha convertido en un alumno aventajado en la FIBA Europe Cup (87-63). Y es que el conjunto universitario ha logrado enmendar su traspiés de la primera vuelta por la vía rápida para sellar su clasificación a la siguiente ronda de la competición europea. Además, lo hace de manera matemática como primero, al tener ya el liderato en su bolsillo tras recuperar el 'basketaverage' perdido en Sarajevo hace unas semanas.

De hecho, ese partido fue el primer punto de inflexión hasta ahora de la temporada. Porque los de Sito Alonso no saben lo que es perder desde entonces. En la Liga Endesa cuentan con un balance de cinco victorias en seis partidos que le permite ser uno de los líderes, mientras que en Europa afrontará ahora una semana tranquila, con la visita de un Start Lublin el próximo miércoles a la capital del Segura sin nada en juego para los universitarios.

Un alivio que puede venir muy bien para refrescar a un plantel que todo apunta a que llegará al parón de las ventanas FIBA con el sobresaliente bajo el brazo. Y es que el UCAM apenas se guardó nada, apostó de inicio por sus primeras espadas en una noche en la que Forrest y Falk fueron los descartes de la convocatoria, pero en la que hasta la segunda unidad estuvo a un nivel muy alto. De hecho, todos los jugadores universitarios consiguieron anotar, al menos, una canasta al término del partido y piezas como el base Dani García, con ocho puntos y 6 asistencias, fue importante en una segunda mitad en la que el Bosna fue incapaz de aguantar el ritmo para defender los 16 puntos de basketaverage.

El ala-pívot Toni Nakic, quien había sido el descarte en los últimos partidos de la Europe Cup al arrastar molestias físicas, fue el máximo anotador para el UCAM con 16 puntos, seguido por Dylan Ennis, con doce.

Un arranque igualado

Si Sito Alonso suele apostar esta temporada por las rotaciones en la FIBA Europe Cup, el técnico universitario se guardó bien poco desde el inicio. Apostó por un quinteto compuesto por DeJulius, Ennis, Sant-Roos, Nakic y Cacok que durante los primeros dos minutos parecía funcionar sobre la pista, sin embargo, el Bosna fue ganando peso en el partido ante las dificultades para anotar canastas en juego (4-7). Cacok se fue imponiendo en la pintura poco a poco, pero Nakic tuvo que contestar a un triple de Joesaar y pronto llegaron las rotaciones (9-10). Entraron de una tacada Raieste, Hicks y Diagne, y cierto es que el UCAM pudo haber contado con una ligera renta si llega a estar más acertado desde el triple, con los lanzamientos de Hicks y DeJulius que repelió el aro. Pero el ala-pívot consiguió romper esta mala racha en su segunda lanzamiento y a partir de ahí parecía ir todo mejor (12-13). Porque fue entonces cuando los universitarios firmaron un parcial de 9-3, con dos triples de Radebaugh, que le permitieron cerrar con ventaja el primer cuarto (21-16).

Primer arreón

Se acercó el Bosna en el inicio de un segundo cuarto en el que volvió a situarse a tres puntos de distancia, pero fue entonces cuando el UCAM pegó el arreón que tanto buscaba. Espoleado por la entrada de Cate a pista y la intensidad de Jonah Radebaugh, los universitarios sellaron un parcial de 5-0 con un triple de Dani García y un mate de Raieste que provocaron el tiempo muerto visitante (28-20). Una pausa que funcionó en el conjunto bosnio, pues le permitió dar otro paso adelante para darle un nuevo aviso al UCAM tras la visita al tiro libre de West (30-25). Intentó el equipo universitario volver a despegarse con un triple convertido por DeJulius, pero rápidamente contestó el Bosna en una nueva acción. No obstante, De la Torre se ganó una merecida visita al tiro libre en la lucha por un rebote, y el UCAM volvió a poner los nueve de ventaja a dos minutos para el descanso (36-27). Fue entonces cuando DeJulius se encargó de dar otro golpe sobre la mesa con cinco puntos consecutivos, con dos acciones brillantes, y después de otro intercambio de canastas, en las que el Bosna sacó más rédito, fueron diez los puntos de ventaja con los que cerró la primera parte el UCAM (43-33).

El UCAM despega

La segunda mitad arrancó con la tercera falta de Cacok, lo que podía condicionar la rotación del equipo universitario, y un mate de Raieste que les daba de nuevo alas. Quería volar el UCAM no solo a la victoria, sino también a un 'basketaverage' que le podía dar directamente el pase como primero y un triple de Nakic le acercó todavía más (50-34). De hecho, el ala-pívot continuó añadiendo puntos a su casillero, desde el tiro libre y con otra acción por dentro, antes de las rotaciones y de un mate de Ennis, tras recuperar el balón, que arrancó los aplausos del Palacio (58-38). Una distancia que permitía lograr su objetivo, al dar por cerrada la primera plaza, pero que debía conservar durante quince minutos. Raieste y Cacok se sumaron a machacar el aro y a partir de ahí el UCAM empezó a divertirse. Primero con dos triples de Nakic y después con una espectacular entrada a canasta de Dani García que acabó coreando el público su nombre para cerrar un cuarto con un 29-10 de parcial global (72-43).

Una renta que se mantiene

El colchón que debía defender el UCAM para conquistar la primera plaza era muy cómodo para afrontar la fase decisiva del encuentro, pero no se podía dormir en él. Por eso intentó reaccionar, espoleado por el Palacio, nada más encajar un 0-4 de salida en el último cuarto y fue Diagne el que lo rompió con un tiro en suspensión (74-47). Aguantó el arreón del Bosna el equipo de Sito Alonso, intentó cerrar filas atrás y salir a la contra. Y lo consiguió en varias ocasiones, sobre todo en la última en la que un triple de Radebaugh pretendía cortar de raíz el empuje visitante por intentar recortar (78-50). El UCAM lo tenía prácticamente en su mano a menos de cinco minutos del final, y es que Dani García dio el último zarpazo desde el triple para darle el último toque al Bosna y redondear su notable actuación. Seguidamente, López de la Torre también sumó en la pintura (85-53) y fue entonces cuando el conjunto bosnio, que ya había perdido a dos jugadores por faltas, sacó la bandera blanca pese a sus intentos por seguir recortando (87-64).