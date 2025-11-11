El UCAM se juega la tranquilidad europea ante el Bosna en el Palacio

El UCAM Murcia CB 2025-2026 tiene solo dos borrones esta temporada en su hoja de servicios. El primero fue en el último partido de la Basketball Champions League contra el Elan Chalon; y el segundo, frente al KK Bosna en la segunda jornada de la FIBA Europe Cup. En ambas ocasiones se dio prácticamente el mismo patrón, idéntico al que se vivió la campaña pasada en los duelos contra el Nymburk checo. Los rivales le hicieron tan incómodo el partido, que el conjunto de Sito Alonso acabó fuera del mismo, sin poder de reacción.

Esta tarde (20:30 horas, Popular Televisión), en el Palacio de los Deportes de Murcia, el UCAM Murcia tendrá la oportunidad de ‘borrar’ el error cometido en Sarajevo contra el Bosna. Y para que enmiende en su totalidad ese fallo y, de paso, asegure su clasificación para la segunda ronda del torneo europeo, debe ganar por al menos dieciséis puntos. De esa forma se garantizará la primera plaza en una FIBA Europe Cup donde los campeones de los diez grupos pasarán directamente junto a los seis mejores segundos clasificados. Y para olvidarse de la calculadora y los averages, deberá cumplir con los deberes que tiene hoy.

Toni Nakic, del UCAM Murcia, intentando parar a contrario en el partido ante el KK Bosna. / FIBA EUROPE CUP

Los murcianistas, que no conocen la derrota desde el partido de ida contra el Bosna y que han encadenado cinco triunfos consecutivos, deben dar continuidad al momento dulce que viven. Para ello, su defensa tendrá que poner especial hincapié en jugadores que le hicieron mucho daño en Sarajevo, como el ala pívot bosnio Edin Antic, autor de 19 puntos en ese duelo, el base estadounidense Jarrod West (14 puntos y 5 asistencias) y el escolta Chase Audige (15 puntos), pero también tendrá que atar corto al pívot Michael Young, quien aunque no brilló en ese duelo de la primera vuelta, sí que tiene mucho peso en el Bosna. El conjunto bosnio llega a Murcia después de ganar sus últimos cuatro encuentros, dos de la ABA League y otros tantos de la FIBA Europe Cup, competición esta última donde sufrieron su única derrota en la primera jornada ante el Lublin.

Hacer el partido intenso y duro, dos de las grandes virtudes mostradas las últimas semanas por el UCAM, será vital para acabar con la resistencia de un rival con una rotación que se basa en ocho jugadores. Por ello, salvo sorpresa, Sito Alonso volverá a apostar por las rotaciones para refrescar a su equipo después del esfuerzo realizado el pasado sábado en el triunfo ante el Baxi Manresa.