Triatlón
Sergio Baxter regresa al podio de la Copa del Mundo en Chile
El totanero, que regresó a la competición en agosto tras superar un calvario de lesiones, logra la medalla de bronce en un sprint final frenético
En noviembre de 2024, en la prueba de la Copa del Mundo de Triatlón en Brasilia, las lesiones volvieron a parar a Sergio Baxter Cabrera. Después de diez meses, el pasado mes de agosto, regresó a la competición en la Riviera francesa. Fue solo un test para coger ritmo de competición de cara al final de la temporada. Fue octavo en Roma y en San Pedro de la Paz, en Chile, volvió a saborear las mieles del triunfo aunque fuera con una medalla de bronce. Porque tras tanto tiempo inactivo, para un deportista es una victoria regresar a un podio de una prueba de élite.
En un sprint final frenético, el totanero, que una semana antes fue decimosexto en Viña del Mar, batió al australiano Callum McClusky en una cita donde otro español, David Cantero, fue segundo. Fue el primer paso para ese gran objetivo que tiene en su calendario, convertirse en olímpico en Los Ángeles 2028. En París 2024 se quedó en el camino, también por culpa de varias lesiones que encadenó y que le impidieron lograr la clasificación. Ahora, pese a haber competido solo desde el mes de agosto, se ha situado en el puesto 81 de la clasificación mundial y en el 49 europeo. La gira sudamericana la continuará el próximo sábado en Brasil, concretamente en Florianápolis.
La Región tuvo otros tres representantes en la cita chilena, en este caso en triatlón paralímpico, con victoria de Abel Torreblanca, junto a su guía Ander Noaín, en la categoría PTVI, donde otro murciano, Kevin Méndez, se colgó la medalla de bronce junto a su guía Lucas Castañón. Además, Damián Sánchez se subió también al tercer escalón del podio en PTS5.
- Estos son los posibles rivales para Cieza, FC Cartagena y Real Murcia en el sorteo de la Copa del Rey
- El Gobierno confina desde hoy aves de corral en 10 municipios de la Región de Murcia para no propagar la gripe aviar
- Uno de los sospechosos del doble crimen de Mazarrón dormía junto a los cadáveres: se busca al tercer implicado
- Buscan a un joven brasileño desaparecido este martes frente al Palacio del Almudí de Murcia
- Espaldarazo del Ayuntamiento y el Ministerio a la Ciudad de la Justicia de Cartagena
- Arranca la obra de remodelación de la Plaza Virgen Niña en Cartagena
- La guerrilla mató a mi esposo y a mi hijo en Colombia y ahora, en Murcia, temo que me quiten a mi nieta
- La crisis por el precio de los huevos debido a la gripe aviar llega a la Región de Murcia