Sergio Baxter regresa al podio de la Copa del Mundo en Chile

En noviembre de 2024, en la prueba de la Copa del Mundo de Triatlón en Brasilia, las lesiones volvieron a parar a Sergio Baxter Cabrera. Después de diez meses, el pasado mes de agosto, regresó a la competición en la Riviera francesa. Fue solo un test para coger ritmo de competición de cara al final de la temporada. Fue octavo en Roma y en San Pedro de la Paz, en Chile, volvió a saborear las mieles del triunfo aunque fuera con una medalla de bronce. Porque tras tanto tiempo inactivo, para un deportista es una victoria regresar a un podio de una prueba de élite.

En un sprint final frenético, el totanero, que una semana antes fue decimosexto en Viña del Mar, batió al australiano Callum McClusky en una cita donde otro español, David Cantero, fue segundo. Fue el primer paso para ese gran objetivo que tiene en su calendario, convertirse en olímpico en Los Ángeles 2028. En París 2024 se quedó en el camino, también por culpa de varias lesiones que encadenó y que le impidieron lograr la clasificación. Ahora, pese a haber competido solo desde el mes de agosto, se ha situado en el puesto 81 de la clasificación mundial y en el 49 europeo. La gira sudamericana la continuará el próximo sábado en Brasil, concretamente en Florianápolis.

La Región tuvo otros tres representantes en la cita chilena, en este caso en triatlón paralímpico, con victoria de Abel Torreblanca, junto a su guía Ander Noaín, en la categoría PTVI, donde otro murciano, Kevin Méndez, se colgó la medalla de bronce junto a su guía Lucas Castañón. Además, Damián Sánchez se subió también al tercer escalón del podio en PTS5.