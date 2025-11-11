Real Murcia: Los próximos retos de Adrián Colunga

Adrián Colunga ha logrado lo impensable hasta hace solo dos semanas. Con el técnico asturiano en el banquillo, las victorias han vuelto a caer del lado del Real Murcia. En solo dos partidos ligueros ha logrado ya más triunfos que en las nueve jornadas dirigidas por Joseba Etxeberria. Dos victorias en el Grupo II a las que hay que sumar la clasificación para la segunda ronda de la Copa del Rey. Pero la ‘Era Colunga’ solo acaba de empezar en Nueva Condomina. Confirmado por méritos propios como técnico titular del banquillo grana, al asturiano le queda ahora seguir dando pasos para que el Real Murcia pueda permitirse volver a marcarse como objetivo primordial el play off.

Pero antes de mirar arriba, lo importante será que los buenos resultados sigan llegando para despejar de una vez por todas la amenaza del descenso. Es verdad que gracias a los seis puntos sumados en las últimas dos citas, los granas se han quitado el peso de aparecer en los últimos puestos de la clasificación, sin embargo, la situación no deja de ser delicada. Solo un punto de margen tienen ahora los murcianos sobre la zona roja de la clasificación.

Por eso Adrián Colunga se enfrenta al reto de no tener margen de error en lo que queda de 2025, donde deberá recuperar todo lo perdido con Etxeberria en el banquillo, pero el asturiano tendrá muchos más desafíos, empezando por cortar la sangría defensiva y siguiendo con dar con la tecla en el centro del campo, una zona en la que en lo que va de liga los murcianistas siempre se han sentido completamente perdidos.

1. PORTERÍA A CERO.

Hablaba Colunga el pasado viernes de la necesidad de «tener orden defensivo», pero, aunque en los partidos del asturiano se ha visto en algunos momentos un Real Murcia más compacto, los problemas defensivos siguen siendo más que evidentes. Sin ayudas de la segunda línea, los zagueros granas sufren, y ese sufrimiento, unido a la baja moral de algunos futbolistas por la falta de resultados, acaba siendo una condena. Apenas apareció el Nástic en el área, pero fue capaz de marcar dos goles. El primero tras un penalti evitable de Héctor Pérez y el segundo tras un mal ajuste, algo muy habitual. Y una semana antes, frente al Betis Deportivo, ocurrió lo mismo. Con muy poco vio puerta el filial bético.

De ahí que en la lista de tareas de Colunga aparezca como prioridad conseguir mantener la portería a cero. Algo que esta temporada solo ocurrió en la jornada 2.

2.ENCONTRAR UN CENTRO DEL CAMPO

No lo consiguió Etxeberria en nueve jornadas y tampoco se ha acercado un poco Colunga en tres partidos. De hecho, en sus tres encuentros como técnico grana ha probado ya tres combinaciones diferentes. Necesita el asturiano encontrar su centro del campo ideal para conseguir tener presencia en esa zona, pero no parece una misión sencilla teniendo en cuenta la falta de variedad que hay en el banquillo y el poco rendimiento de los que están. Encima los problemas físicos de Moyita en las últimas jornadas han añadido otro problema más.

Está dando Colunga confianza a Isi Gómez, pero Isi Gómez está lejos de ser un futbolista determinante en el juego grana; y en la última jornada dio la alternativa a un Antonio David inédito con Etxeberria y que necesita ritmo de competición.

Después de tres pruebas fallidas, deberá seguir intentándolo Colunga, por lo menos hasta que se abra el mercado invernal y se pueda poner remedio a la mala planificación de Asier Goiria.

3.MÁS REGULARIDAD EN EL JUEGO

Comparando los partidos del Real Murcia de Etxeberria con el Real Murcia de Colunga se encuentran pocas diferencias en cuanto al juego. Ni con uno ni con otro el Real Murcia juega a nada. Es verdad que ahora hay mayor implicación, más pelea y que se está más afinado arriba, necesitando muy poco para hacer gol, pero en cuanto a elaboración, Colunga no ha mejorado nada a su antecesor. Por eso necesita el asturiano dotar de regularidad al juego grana si no quiere depender tanto de chispazos puntuales. De hecho, el sábado, antes del gol de Pedro Benito, el Real Murcia se estaba ganando otra pitada por parte de los aficionados, que veían como el Nástic dominaba a su antojo el balón. Mucha culpa de que al Real Murcia le cueste ser protagonista está en el centro del campo, como hablábamos en el punto 2. Porque sin nadie que lleve el volante, los defensas se ven obligados a sacar el balón jugado, una tarea para la que no están preparados, lo que implica demasiadas pérdidas.

4.QUE LOS PRIMERAS ESPADAS DEN UN PASO AL FRENTE

Hay varios futbolistas que llegaron este verano para marcar diferencias, sin embargo, sus dos primeros meses han sido decepcionantes. Con un banquillo tan corto y con posiciones tan desasistidas, debe Colunga recuperar la moral de esos fichajes estrella. Para empezar ha conseguido el técnico que Flakus vuelva a ser un delantero matador, pero queda mucho trabajo por delante con jugadores como Ekain, del que se espera mucho más, y Álvaro Bustos, cuyo único detalle hasta ahora ha sido el golazo que marcó el sábado. Otro nombre al que habrá que sacar del cascarón es a Cristo Romero, uno de los fichajes que por el momento más está defraudando y que incluso ante el Nástic perdió la titularidad.

5.TRES VICTORIAS CONSECUTIVAS

Lleva el Real Murcia tal déficit de puntos, que Colunga tendrá que seguir haciendo milagros para que se alargue lo máximo posible la buena racha. Por ahora, el reto será conseguir el domingo ante el Teruel en Nueva Condomina la tercera victoria consecutiva. Y viendo los precedentes, la misión no será sencilla. De hecho, para encontrar la última vez que el Real Murcia logró 9 puntos de 9 hay que remontarse a abril de 2024. Con Pablo Alfaro en el banquillo, los granas lograron una racha de cuatro triunfos, ganando al Sanluqueño, Granada, Algeciras y Melilla y haciendo creer a los aficionados en la remontada hacia el play off, sin embargo ese salto en la clasificación nunca pudo darse.