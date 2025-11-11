Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

FIBA Europe Cup: UCAM Murcia - KK Bosna, en directo

Sigue cuarto a cuarto el encuentro que se está disputando en el Palacio y que puede darle el liderato de su grupo al conjunto universitario en la competición europea

Dylan Ennis, del UCAM Murcia, durante un partido de la FIBA Europe Cup en el Palacio.

Dylan Ennis, del UCAM Murcia, durante un partido de la FIBA Europe Cup en el Palacio. / Juan Carlos Caval

José Pablo Guillén

José Pablo Guillén

En directo: UCAM Murcia - KK Bosna (20.30 horas, Popular TV)

*El base Michael Forrest y el alero Will Falk se ha quedado fuera de la convocatoria, en su lugar entran el base Dani García y el ala-pívot Rubén López de la Torre

