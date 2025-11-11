Baloncesto
FIBA Europe Cup: UCAM Murcia - KK Bosna, en directo
Sigue cuarto a cuarto el encuentro que se está disputando en el Palacio y que puede darle el liderato de su grupo al conjunto universitario en la competición europea
En directo: UCAM Murcia - KK Bosna (20.30 horas, Popular TV)
- Consulta las estadísticas del partido
- Así está el grupo A de la FIBA Europe Cup
- Previa: El UCAM se juega la tranquilidad europea en el Palacio
*El base Michael Forrest y el alero Will Falk se ha quedado fuera de la convocatoria, en su lugar entran el base Dani García y el ala-pívot Rubén López de la Torre
