FC Cartagena: reivindicados y señalados en el triunfo en Teruel

Mientras que el FC Cartagena ya prepara su siguiente compromiso en casa del Europa, el último partido del equipo en Teruel aún arroja conclusiones interesantes. La primera victoria del curso fuera de casa ha motivado tanto a la afición como al equipo, que se muestra más unido que nunca. Parte de culpa de esa unión la tiene la gestión de grupo que hace Javi Rey. Prácticamente impecable. Mantiene a todos los futbolistas activos, reparte los minutos y minimiza el riesgo de lesión, evita malas conductas en el vestuario y obtiene lo mejor de sus jugadores. No obstante, en Pinilla hubo tantos reivindicados como señalados.

Sorprendió a propios y extraños el técnico gallego con su once frente al Teruel. O, tal vez, llegados a este punto no sorprendieron sus sorpresas. Rey cambió hasta seis jugadores del último equipo titular que cayó derrotado en casa frente al Villarreal. La primera sorpresa estuvo en la portería. La segunda, en el centro de la zaga. También renovó los laterales y, por último, dio descanso a dos de los centrocampistas más en forma como Fidalgo y Luismi Redondo.

Fran Vélez, durante una acción del encuentro en Teruel, en el que terminó lesionado. | LOF / LOF

De esos cambios surgieron reivindicaciones importantes. Lucho García volvió a ponerse bajo los palos tras cinco partidos seguidos como suplente que parecen ser la frecuencia de rotación de los porteros. Cinco partidos para cada uno. Su regreso a la titularidad dejó una gran noticia: sigue siendo determinante. Con varias paradas salvadoras, Lucho mantuvo a su equipo con vida y le permitió remontar impidiendo el crecimiento del cuadro rival. Arriba, abajo, desde lejos o a quemarropa, el portero reaccionó de la mejor manera. Sólo dejó dudas en la acción del primer gol.

Otro futbolista que aprovechó la oportunidad a la perfección fue Edgar Alcañiz. El futbolista de 20 años y procedente del Levante en calidad de cedido ha saltado dos categorías con su fichaje por el Cartagena, pero nada parece asustarle, como ya adelantó en su presentación. Se ha adaptado al equipo y a la categoría de la mejor manera y se permite el lujo de destacar en un equipo con grandes figuras. En Teruel, fue el mejor.

Por último, Diego Gómez por fin tuvo el peso que se esperaba a su llegada. El futbolista cedido por el Deportivo creó ocasiones y fue valiente cuando peor lo pasaba el equipo, marcando su primer gol con el Cartagena en el mejor momento para empatar. Completó los noventa minutos por segunda vez esta temporada y dio un paso adelante.

Algo inevitable e inherente a la competición son las difíciles decisiones del entrenador de fútbol. Javi Rey pretende lograr el mejor ambiente en la caseta albinegra, pero no puede, en favor de ello, perjudicar la competitividad del equipo. Los objetivos están por encima de todo en el fútbol y Rey ha venido a Cartagena a cumplir con la misión que se le ha encomendado. En ese escenario, Otros jugadores como Nil Jiménez, Nacho Sánchez o Alfredo Ortuño quedaron señalados tras el partido.

El lateral salió en la foto del gol del Teruel -aunque no tuvo culpa- y fue sustituido al descanso por decisión técnica, a pesar de iniciar la acción que le dio el empate al Cartagena. Nil Jiménez es de los jugadores menos utilizados por Javi Rey mientras que Nacho Martínez se hace fuerte en su posición.

Por otro lado, Alfredo Ortuño no disputó ni un minuto en la Pinilla. Fue el primer partido en el que no ha participado el yeclano hasta ahora. Quizás se vio perjudicado por la lesión de Fran Vélez, que obligó a Rey a consumir una de las cinco sustituciones. Su nivel, con un único gol en diez partidos, tampoco está ayudando a mejorar su situación. El rumor cuando salta al terreno de juego del Cartagonova es más que evidente y sus guarismos le sitúan contra la espada y la pared en comparación con los de Chiki, su rival por el puesto en la delantera.

Por último, Nacho Sánchez también se ha visto señalado en las últimas semanas. Sólo ha disputado 32 minutos en liga desde finales de septiembre y tampoco saltó al césped en Teruel. Su participación se está viendo muy relegada por las buenas actuaciones de Diego Gómez, Carlos Calderón y Ander Martín en el extremo derecho.

Aunque no tuvo nada que ver con decisiones tácticas, la lesión de Fran Vélez también ha supuesto un señalamiento para el defensa central. Su temprana recaída de la misma lesión que sufrió en pretemporada le deja fuera de los planes del entrenador para un largo tiempo. Ciertamente, la afición sufre un desencanto con el estado físico del central.

Así se encuentra la plantilla del FC Cartagena a pocos días de disputar su segundo partido consecutivo fuera de casa. Será frente al Europa el domingo 16 a las 21.00 horas.

Lucho: «Fue una victoria de equipo»

El portero del FC Cartagena, Lucho García, atendió ayer lunes a los medios del club tras el entrenamiento matutino para repasar el estado del equipo y su momento personal. «Fue una victoria de equipo. Lo teníamos como una espina clavada y lo hemos conseguido en un campo muy complicado. Estoy muy orgulloso del grupo, hemos demostrado que estamos muy bien juegue quien juegue», compartió. También tuvo palabras para la afición desplazada. «Verlos cuando salimos del hotel fue muy bonito. He hablado con mis compañeros de que tenemos que disfrutar de estos detalles, que son de club grande, y devolver el cariño con trabajo, como hicimos el sábado», destacó el portero, que volvió a la titularidad.