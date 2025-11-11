ElPozo pierde a Bebe por lesión

El cierre cordobés Rafael García Aguilera ‘Bebe’ ha entrando en la enfermería de ElPozo Murcia por fracturas costales tras un traumatismo directo, según el parte médico del club facilitado por el traumatólogo Paco Martínez. Por tal motivo, el ala cierre tendrá unos días de descanso y su concurso en el partido del sábado en el Palacio de los Deportes ante el Ribera Navarra (18:00 horas, LaLiga+) está en el aire. El veterano jugador, además, estaba citado para jugar hoy un partido amistoso con la selección española ante Italia y ha sido sustituido en la convocatoria por otro futbolista del equipo murciano, David Álvarez.

Bebe fue uno de los protagonistas del triunfo de ElPozo en la pista del Peñíscola el pasado sábado. De hecho, a cuatro minutos del final un gol suyo puso el 1-3 en el marcador. Frente a los castellonenses, los murcianos lograron la octava victoria consecutiva de la temporada, que les permite mantenerse en el liderato con 24 puntos, cuatro más que el Barça y el Jimbee Cartagena.

Quien también está en la enfermería del plantel que dirige Josan González es Adri Rivera, que sufrió a finales de diciembre un esguince de ligamento como consecuencia de una dura entrada que sufrió durante un amistoso de la selección contra Marruecos. El ala no participó en el partido ante el Peñíscola, aunque podría regresar esta sábado ante el Ribera Navarra.