Fútbol
Cieza-Levante, Real Murcia-Cádiz y FC Cartagena-Valencia, en la Copa del Rey
Las eliminatorias a partido único se disputarán los días 2, 3 y 4 de diciembre
El sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ya tiene emparejamientos para los tres equipos de la Región que siguen vivos en el torneo. El CD Cieza, de Tercera RFEF, conocía que se iba a enfrentar a un Primera División, pero faltaba por conocerse el rival. Y será el Levante Unión Deportiva que dirige Julián Calero, ex del FC Cartagena, la que visite La Arboleja en el caso de que los esparteros, como pretenden, no puedan cambiar el escenario del choque a Nueva Condomina, en Murcia.
En el estadio de la capital de la Región se jugará otro duelo, en este caso entre el Real Murcia, que eliminó al Antequera en los penaltis, y el Cádiz, de Segunda Divisón, que regresará a Murcia después de superar en la primera ronda al UCAM Murcia.
Y en el estadio Cartagonova se volverá a vivir un duelo que ya se ha convertido en clásico en la Copa del Rey, puesto que será la tercera vez en las últimas temporadas que se dé. El FC Cartagena de Javi Rey se medirá al Valencia, de Primera División.
Los duelos se jugarán los días 2, 3 y 4 de diciembre, en horarios y fechas aún por determinar por la Federación Española y que también estarán en función de las transmisiones por televisión.
