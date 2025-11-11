La cartagenera Macián, plata en el Mundial de beach sprint

La joven cartagenera Mari Ángeles Macián logró su primera medalla mundialista senior en beach sprint, una modalidad de remo que será olímpica en Los Ángeles 2028, en el Campeonato del Mundo celebrado en Antalya (Turquía), donde compitió con el equipo español cuádruple mixto.

Macián, que este mismo año ha ganado por primer vez el título nacional senior y que logró tres medallas en remo indoor, formó parte de un cuarteto que solo fue superado en la final por Estados Unidos. Antes, en la contrarreloj de clasificación, el equipo español derrotó a Francia en cuartos de final y a Australia en semifinales para asegurarse un puesto en la final.

Mari Ángeles Macián, en la prueba de dobles mixto / L.O.

En la lucha por el oro, la salida más limpia de Estados Unidos dio sus frutos, ya que dobló la curva por delante de España y mantuvo esa estrecha ventaja en el tramo de vuelta. Malachi Anderson aseguró la victoria con un potente sprint, y los anfitriones de Los Ángeles 2028 celebraron su segunda medalla de oro en la categoría cuatro sculls mixto, que no estará en el programa de competiciones de los próximos Juegos, en los que sí estará el individual y el doble mixto.

Macián, que nació el 7 de diciembre de 2006 -aún tiene 18 años de edad- y que estudia Derecho Bilingüe en la Universidad de Murcia, está becada por la Federación Española por ser una de las más firmes apuestas para Los Ángeles 2028.