Teruel, Antequera y Alcorcón, rivales del Murcia antes de afrontar el derbi regional

Después de dos meses sin victorias, el Real Murcia necesita ir mucho más allá de los dos triunfos consecutivos que le han permitido darse un respiro en la clasificación. Tienen los murcianistas la dura misión de lograr muchos puntos en las próximas jornadas, y para ello tendrán que firmar un mes de noviembre perfecto.

La siguiente cita de los de Colunga llegará este domingo y será por segunda semana consecutiva en Nueva Condomina. El Teruel será el rival en la jornada 12, un Teruel que se ha convertido en el equipo revelación del Grupo II y que aparece clasificado en el tercer puesto con 19 puntos.

Será un buen examen para ver la capacidad de superación de los de Adrián Colunga. Además, tienen que hacer valer el hecho de jugar otra vez en Nueva Condomina ante su afición. El Teruel llegará al estadio murcianista después de encajar una dura derrota este sábado contra el FC Cartagena.

Después de recibir al Teruel, el Real Murcia tendrá que visitar al Antequera, al que ya se enfrentó hace una semana en Copa del Rey, aunque ese encuentro se celebró en el estadio murcianista. Solo en los penaltis fueron capaces de ganar los de Colunga a un equipo que en liga no están viviendo su mejor momento.

Posteriormente, de vuelta a casa, tocará jugar con el Alcorcón, que ahora mismo es el mejor visitante del Grupo II con 10 puntos sumados en seis partidos disputados.

Teruel, Antequera y Alcorcón son los rivales que completarán el mes de noviembre del Real Murcia, un mes de noviembre que deben convertir en el mes perfecto. Porque diciembre comenzará con la disputa del derbi ante el FC Cartagena en el Cartagonova. Para ese choque del 7 de diciembre tendrá que conseguir Colunga la mejor versión del Real Murcia 25-26.