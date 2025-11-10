Estos son los posibles rivales para Cieza, FC Cartagena y Real Murcia en el sorteo de la Copa del Rey

El sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey se celebrará mañana martes a partir de las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Como ya ocurrió en la primera ronda, los criterios de proximidad marcarán los emparejamientos, con España dividida en dos grupos geográficos: el norte (grupo 1) y el sur (grupo 2). En este último se encuentran los tres representantes de la Región de Murcia: CD Cieza, Real Murcia CF y FC Cartagena.

Las eliminatorias, a partido único, se disputarán entre el 2 y el 4 de diciembre, siempre con el equipo de inferior categoría actuando como local.

Los jugadores del CD Cieza celebran la victoria ante el Córdoba / José Bermúdez

El Cieza, premio grande asegurado

El CD Cieza, de Tercera Federación, vivirá un nuevo capítulo histórico tras eliminar al Córdoba y meterse por primera vez en esta ronda. Su suerte estará entre los grandes del Grupo 2 de Primera División, ya que por normativa le corresponde enfrentarse sí o sí a un club de la máxima categoría.

Los posibles rivales del conjunto espartero son:

Villarreal CF

Real Betis Balompié

Valencia CF

Sevilla FC

Rayo Vallecano de Madrid

Getafe CF

Levante UD

Elche CF

Cualquiera de ellos supondría un auténtico acontecimiento en el estadio de La Arboleja, que volvería a vestirse de gala para recibir a una figura de la élite del fútbol español. En las filas del club espartero, el mayor deseo es el Betis, aunque Valencia, Sevilla y Villarreal también se recibirían con una enorme alegría.

Real Murcia y FC Cartagena, pendientes de Primera o Segunda

Tanto Real Murcia CF como FC Cartagena, que militan en Primera Federación, también conocerán mañana su destino. La configuración del sorteo garantiza que, cuando llegue el turno de los equipos de esta categoría, todavía quedará al menos una bola de Primera División en el bombo, por lo que ambos podrían verse las caras con un rival de la máxima categoría. Si no son los afortunados, se enfrentarán como locales sí o sí contra un Segunda División.

Un instante del encuentro disputado entre el Real Murcia y el Antequera en la Copa del Rey. / Juan Carlos Caval

Los posibles rivales de los granas y albinegros, dentro del Grupo 2, son los siguientes:

Primera División

Villarreal CF

Real Betis Balompié

Valencia CF

Sevilla FC

Rayo Vallecano

Getafe CF

Levante UD

Elche CF

Segunda División

UD Almería

Granada CF

Cádiz CF

Málaga CF

AD Ceuta FC

CD Leganés

Albacete Balompié

El Real Murcia, que superó al Antequera en la primera ronda, tras una tanda de penaltis muy emocionante, sueña con recibir en Nueva Condomina a un rival de prestigio que devuelva al estadio el ambiente de las grandes noches de Copa, algo que tiene olvidado el club murcianista. Por su parte, el FC Cartagena, que eliminó al Puente Genil, espera prolongar su buena dinámica liguera también en la Copa y disfrutar de una eliminatoria que podría llevar a Cartagonova a acoger a un club de Primera División.

El sorteo, con seis urnas y criterios geográficos

El procedimiento será similar al de la ronda anterior, con seis urnas que separan a los equipos según su categoría y ubicación. El Ourense CF, campeón de la Copa Federación, será el primero en conocer su rival, un club de Primera División del grupo norte. A partir de ahí, los emparejamientos se irán realizando siguiendo la jerarquía de categorías, de manera que los equipos de menor nivel conozcan antes a su oponente.

Los enfrentamientos se disputarán la primera semana de diciembre y volverán a ofrecer una oportunidad única para que los clubes modestos vivan su particular fiesta del fútbol modesto.