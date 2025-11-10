Fútbol
Sigue la pugna por el liderato entre el Lumbreras y Calasparra
Si Los Garres gana los dos encuentros que le faltan asaltaría el primer puesto
Tras diez jornadas disputadas, el Lumbreras y el Calasparra mantienen la pugna por el liderato. Los lumbrerenses con un partido menos. Si la liga regular terminara ahora, estos dos equipos serian de tercera división. El Lumbreras sigue intratable. Partidazo ante el Algezares en el campo de este al que le marcó tres goles, todos en el último cuarto de hora. Josevi, Sergio y Alex fueron los autores de los tantos del equipo de Jose Carlos Olivares. El Calasparra goleó en el campo Juan de la Cierva al Lorquí. Vinicius, Javi, Juanjo y PJ fueron los autores de los goles
Los Garres logró una goleada ante el Raal. Fran marcó el primero, Ivan el segundo, Elias el tercero, Pablo el cuarto y Fernández el quinto. El tanto del honor de los visitantes lo marcó Stiven. Si Los Garres ganan los dos partidos que tienen, se colocarían lideres. Gran victoria del Algar ante el Deportivo Murcia. Sedic marcó el primero, y los dos últimos llegaron en el descuento obra de Nono y Azor.
El Alcantarilla venció en Beniel. Mario y Javi anotaron para los visitantes y Pinar hizo el de los locales. El Abarán goleó al Ciudad de Murcia. Marcaron, Parra, Walter, Ivan y Traoré.
El Alhama se desinfla. Perdieron ante el irregular Lorca Deportiva B. Juanto marcó para los lorquinos en el minuto veintiocho, empató Vera en el noventa y acto seguido, Andrés hizo el de la victoria.
San Javier y Bullas empataron. Linares y David golearon para los de casa y Vacas y Ros para los visitantes. Todos los goles se anotaron en la primera parte. Un gol de Juanjo, supuso que el Archena se llevara los tres puntos ante el Bullense.
