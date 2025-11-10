El Real Murcia amplía el contrato de Palmberg hasta 2030

Después de muchas semanas de funeral, los aficionados del Real Murcia vuelven a sonreir. A las victorias conseguidas por el equipo grana en las últimas dos jornadas se une ahora una noticia muy deseada por parte del murcianismo. Y es que la entidad grana ha empezado la semana anunciando la renovación del mediapunta brasileño Palmberg. El carioca, que afronta su segundo curso en Nueva Condomina, se ha convertido en una pieza importante para el equipo y una opción interesante de cara al futuro dado su juventud. De ahí, que el Real Murcia haya decidido ampliar su contrato hasta el año 2030.

Palmberg fue una de las apuestas internacionales llevadas a cabo por Felipe Moreno en verano de 2024. El jugador de 22 años llegaba junto a su compatriota Cadorini. Aunque ambos tuvieron en ese primer año ficha del Imperial, desde un primer momento formaron parte de la estructura de la plantilla dirigida por Fran Fernández. De los dos futbolistas brasileños, Palmberg ha sido el que ha derribado la puerta del once titular. En su primer curso como grana llegó a jugar 1.618 minutos en Primera RFEF, dejando muestras de la calidad que atesora y convirtiéndose en uno de los favoritos de los aficionados.

Esta campaña, por su parte, no acabó de tener la confianza de Etxeberria, que lo ha utilizado más como un revulsivo. De hecho, Palmberg ha sido autor de dos goles salvadores. Abrió el marcador ante el Atlético B y consiguió el empate in extremis frente al Villarreal B.

Hace unos días en Copa del Rey, ya con Colunga en el banquillo, dio un paso al frente, confirmando que afina cuando juega más cerca del área rival. Volvió a ser titular contra el Betis Deportivo, aunque relegado a la banda, donde no es tan protagonista. Y esta semana frente al Nástic se quedó fuera de la convocatoria por problemas físicos.

Desde hace varias semanas se hablaba de las negociaciones para ampliar su contrato y ha sido este lunes cuando el Real Murcia ha hecho oficial la noticia. Palmberg seguirá vistiendo de grana hasta junio de 2030. El carioca llegó al Real Murcia en verano de 2024 con un contrato de tres años, aunque en ese acuerdo se incluía una cláusula por la que el club se reservaba renovarle por dos años más, esa cláusula es la que se ha acabado ejecutando ahora.

70% de los derechos

Según se publicó en su momento, el Real Murcia se aseguró con el fichaje de Palmberg el 70% de los derechos del jugador, mientras que el otro 30% está en manos de Sao Paulo, el anterior club de Palmberg.