El Murcia Promises no afloja y llega la primera victoria del Pinatar

La octava jornada es la que se ha disputado este pasado fin de semana en el grupo VII de la División de Honor de Juveniles.

El Murcia Promises se consolida como el equipo revelación. Esta vez se desplazaba hasta tierras castellonenses para enfrentarse al Roda. Y este fue una nueva víctima del equipo que entrena Mateo Villar. El gol del triunfo llegó en el minuto sesenta y uno, y su autor fue Valverde. Los murcianos se defendieron a la perfección y aprovecharon su ocasión. Siguen codeándose con los grandes del grupo.

Buen partido con remontada incluida del Real Murcia ante el Castellón. Los de la Plana se adelantaron a los cinco minutos, pero empató Pablo Reyes en el diecisiete. El segundo lo marcó José Fernández a los veintiséis minutos y este mismo jugador hizo el tercero de penalti a los treinta. En la segunda parte, el Castellón puso la incertidumbre en el marcador al acortar distancias. El Real Murcia sigue la escalada.

El UCAM no pudo mantener la racha positiva. Perdió ante el Levante. Y eso que se adelantó en el marcador por mediación de Fonseca a los treinta y siete minutos. Cerca del descanso empataron los valencianos y cuando restaban siete minutos para el final, el cuadro levantinista logró el gol del triunfo.

Han pasado ocho jornadas para que el recién llegado a la categoría, el Pinatar, logre la primera victoria y de que manera; goleando al Talavera. Con ese resultado el equipo pinaterense se coloca a cinco puntos de la salvación.