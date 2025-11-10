Máximo Quiles vuelve a ser un ‘killer’

Máximo Quiles es desde hace dos carreras el mejor debutante del año en Moto3. Y ahora quiere también dar un paso más y ser subcampeón del mundo. Para ello debía ganar en el Gran Premio de Portugal y lo logró con una autoridad en el tramo final sobresaliente. Como le apodan en su equipo, demostró una vez más que es un ‘killer’. Y pese a haberse perdido cuatro pruebas esta temporada, dos por no tener la edad mínima y otras tantas por una lesión, llega a Valencia el próximo fin de semana en disposición de arrebatar la segunda posición de la general a Ángel Piqueras, que cuenta con una renta de ocho puntos tras ser segundo ayer. Pero si Quiles fue protagonista, no le andó a la zaga el otro murciano de la categoría pequeña del Mundial, Álvaro Carpe, quien después de batirse en todo momento en el grupo de cabeza y de incluso rodar en la segunda plaza, se tuvo que conformar con el quinto puesto.

Al circuito de Portimao le llaman la ‘montaña rusa’. Y eso fue la carrera de Moto3. Joel Kelso empezó mandando, incluso con comodidad, dejando detrás la lucha en la que siempre estuvieron inmersos los dos murcianos. Pero en la décima vuelta el australiano cedió el liderato. Y fue Quiles, quien antes había sufrido un toque con Joel Esteban que le hizo bajar hasta la octava plaza, bien situado en ese momento, cogió el testigo. En ese instante la carrera adquirió un nueva dimensión. Pero las alternativas se siguieron dando en el grupo cabecero. «Ha sido una carrera de locos», decía al final Quiles. Y no le faltó razón al piloto más joven de la parrilla, quien a cinco vueltas del final pegó un tirón que le permitió abrir una brecha que fue determinante. Eso sí, poco después sintió el aliento del japonés Furusato, pero volvió a apretar los dientes mientras que Carpe, enzarzado en una lucha sin cuartel, pugnaba por acercarse a las posiciones de podio.

Álvaro Carpe y Máximo Martínez Quiles, en el doblete que lograron en el Gran Premio de Italia. | / CLAUDIO GIOVANNINI/EFE

Finalmente, el del Team Ajo acabó en la quinta posición mientras que Quiles cruzaba la línea de meta levantándose en su moto y dándose un golpe en el pecho.Después de tres carreras alejado del podio, el del CFMMoto Aspar volvió para subir a lo más alto: «He disfrutado muchísmo. En las últimas siete vueltas me sentí muy confiado. Al principio, con el susto que tuve con Joel Esteban, me quedé un poco atrás, pero fui capaz de ir paso a paso hasta llegar a la victoria», manifestó el campeón del Gran Premio de Portugal en el mismo escenario donde ya triunfó Pedro Acosta tanto en Moto3 como en Moto2.

Se gana una reprimenda de su madre por un trago de cava en el podio

Como Máximo Quiles aún no tiene 18 años de edad, no puede celebrar sus triunfos abriendo el cava en el podio. Pero en Portimao se saltó el protocolo y le dio un trago a la botella de Furusato, quien encantado le dejó que le diera un sorbo. A pie de podio se encontraban tanto la madre del piloto, Begoña Quiles, como Jorge Martínez Aspar, el jefe del equipo. Y las cámaras de DAZN captaron el momento en el que la madre hizo un gesto de la mano riñiendo a su hijo, al que se sumó el valenciano. Fue el momento cómico de una celebración donde el piloto murciano, que hasta el 19 de marzo de 2026 no será mayor de edad, no podrá celebrar sus victorias con el cava ni podrá pegarle ni siquiera un sorbo. El próximo domingo, en Valencia, tendrá la oportunidad de volver a conquistar un triunfo, que sería el cuarto de una temporada en la que es el mejor debutante.