Denuncian la agresión a un árbitro de baloncesto de un jugador del Cieza EB

El Comité Murciano de Árbitros y Auxiliares de Baloncesto (CMAAB) de la Federación Murciana, a través de un comunicado, ha denunciado la agresión a un colegiado en un partido del grupo B de Tercera División masculina senior entre el Infante y el AB Saorín Cieza EB. Según los hechos expuestos, un jugador del conjunto ciezano “agredió físicamente a un colegiado en el transcurso del encuentro”, actos que “constituyen un acto de extrema gravedad y totalmente incompatible con los principios que deben regir cualquier práctica deportiva”, según recoge la nota de prensa emitida por el CMAAB, que desde hace unos meses preside Cristóbal Sánchez, uno de los dos árbitros de la Región en la Liga ACB. Aunque el colegiado no requirió de asistencia médica por el grave incidente, el equipo arbitral sí se vio obligado a parar el choque, que no se reanudó hasta que el autor de la agresión abandonó la instalación y que concluyó el mismo con victoria visitante por 61-71.

Comunicado del Comité Murciano de Árbitros de Baloncesto / L.O.

Según ha podido saber esta redacción, la agresión por parte del jugador del Cieza EB se produjo cuando solo se habían jugado ocho segundos del último cuarto de un encuentro de la tercera jornada que se disputó el sábado pasado en el pabellón de El Palmar. Todos los hechos han sido recogidos en el acta del encuentro, que será trasladada al Comité de Competición de la Federación Murciana, que en breve, tras analizar los hechos, determinará las sanciones que se impondrán por un hecho que es aislado en el baloncesto regional, pero que constituye una falta grave. “El baloncesto es, y debe seguir siendo, un modelo de deporte: un espacio de respeto, superación, convivencia y juego limpio. Un deporte que históricamente ha promovido valores sólidos y que no puede permitir que hechos como el ocurrido manchen su esencia ni empañen el trabajo de tantos clubes, entrenadores, árbitros, jugadores y familias que lo constituyen cada día desde el compromiso y la responsabilidad”, dice el comunicado del CMAAB.

A su vez, el colectivo reclama que “el árbitro merece un respeto absoluto y agredirlo no solo vulnera su integridad, sino que atenta contra la base misma del deporte. No vamos a relativizar ni a minimizar lo ocurrido, pues se trata de un acto inaceptable que requiere una reflexión colectiva profunda”, expone también el CMAAB.

Un precedente en 2019

El baloncesto regional no ha vivido conflictos importantes en las últimas temporadas. De hecho, para encontrar uno hay que remontarse a 2019, cuando en octubre de ese año se vivieron amenazas a un árbitro en el pabellón de Canteras, de Cartagena, en un encuentro femenino de categoría cadete entre el Estudiantes y el Mazarrón. A tres minutos del final, el entrenador visitante fue expulsado por dos técnicas, pero el mismo no se marchó del pabellón, como obliga el reglamento, sino que se quedó oculto detrás de una zona desde la que podía seguir el juego. Los árbitros se percataron de ello en un momento, llamando la atención al técnico, para acto seguido, cruzar la pista una mujer, que cogió de la pechera a uno de los árbitros y realizó un gesto amenazante con la mano en el cuello.