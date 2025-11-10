El Cieza EB asegura que su jugador no agredió al árbitro

El Cieza EB, club al que pertenece al jugador que, según el Comité Murciano de Árbitro y Auxiliares de Mesa de la Federación Murciana, agredió a un colegiado el pasado sábado en un encuentro de Tercera División, niega los hechos y asegura que “en ningún momento nadie agredió a nadie”, anunciando también un portavoz del mismo que han presentado alegaciones “porque el acta arbitral no recoge lo que ocurrió”, aportando al Comité de Competición como prueba un vídeo donde se recogen los acontecimientos.

El club ciezano asegura que se trató de una “jugada fortuita. A uno de mis jugadores, un rival del equipo del Infante de menor envergadura, le empezó a empujar y terminó tratando de quitárselo de encima. Después de un forcejeo, el rival se tiró al suelo y se produjo una tángana, cogiendo del brazo a mi jugador el árbitro entre un tumulto de jugadores que vestían de negro. Mi jugador se agobió y sujetó por el pecho a dos personas, con la mala suerte de que uno rea el árbitro, al que le rompió un poco la camisura de la camisa. Otro de mis jugadores le advirtió de que era el árbitro, que iba a de gris, y no se había percatado de ello. Y eso fue lo que pasó porque el partido terminó si ninguna incidencia, los jugadores de ambos conjuntos se saludaron y no ocurrió nada más. No hay agresión porque en ningún momento nadie agredió a nadie”, sentencia el portavoz del Cieza EB.

El club se muestra “dolido” porque el acta arbitral “no recoge la realidad de los acontecimientos. Si hay una sanción debe ser por lo que realmente ocurrió, no porque agrediera al árbitro, porque eso no ocurrió”.