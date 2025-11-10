Los centrales, la piedra en el zapato del Cartagena

El partido de Teruel trajo para el Fútbol Club Cartagena muchas buenas noticias. El primer punto positivo fue recobrar la senda de la victoria después de caer inesperadamente. Por otro, también llegó la primera victoria lejos del Cartagonova en el momento clave, para olvidar la primera derrota en casa. Y, por último, y quizás el punto más importante, fue reforzar la unión con una afición que ha ganado más apego al equipo conforme ha sufrido más maltrato institucional. Incluso el gol de Chiki, en la portería de la afición visitante, pareció destinado a tal efecto. La única mala noticia vino en forma de lesión para ensombrecer tres puntos de oro.

«La parte negativa del partido es la lesión de Fran Vélez», admitió Javi Rey tras la gran victoria en Pinilla en la única respuesta que le torció un poco el gesto. «Era su primera titularidad en liga, estaba preparado y son cosas del fútbol», añadió lamentándose. «Esperemos que quede en poco», comentó acompañado de un resoplido que dejó entrever su preocupación. El técnico se mostró dolido por la mala fortuna de su jugador incluso a nivel personal, pero a nivel de entrenador ya piensa el orensano en el problema que tiene en el centro de la zaga.

Fran Vélez se lesionó en el último entrenamiento antes de comenzar la temporada cuando apuntaba a titular indiscutible. Durante la pretemporada, el catalán fue el mejor defensor albinegro. Mostró solidez, posicionamiento, responsabilidad y la experiencia que le da una trayectoria larga y variada. Nadie recordó su DNI, que indica los 34 años del ocaso de una carrera futbolística promedio. Ni su historial reciente de lesiones. Sólo cuando se cayó del equipo horas antes de jugar en Antequera.

No había sufrido demasiadas lesiones durante su carrera Vélez, pero en las últimas dos temporadas acumuló hasta siete periodos de baja con el Aris de Salónica. Cuatro el último curso relacionados con problemas físicos. La última lesión, en febrero de este año, le tuvo 49 días fuera de los terrenos de juego, pero no le impidió firmar con el Cartagena en verano, perfectamente recuperado.

Ahora es cuando tiene el conjunto albinegro un problema, además del futbolista, que recae de una dolencia conocida. Con Marco Carrascal fuera de la ecuación con una desgraciada lesión de larga duración que le puede tener fuera el resto del curso, se recuperó Vélez después de mes y medio -aunque no jugó hasta dos meses después- para dar descanso a Rubén Serrano e Imanol Baz, que acumularon todos los minutos del primer tercio de temporada.

Vuelven a ser Imanol y Rubén los únicos centrales de un Cartagena que en verano incluso se permitió descartar a los centrales Luca Lohr y Pablo Moyá y cederlos a ambos al Arenteiro. Podría recuperar a ambos, o a uno de ellos, si en sus contratos de cesión existe esa cláusula. Mientras que Luca Lohr es titular indiscutible, Pablo Moyá aún no ha debutado en partido oficial.

La última opción del FC Cartagena, por la que parece obligado a pasar, está en el mercado de invierno. Ya se sabe que Marco Carrascal no estará disponible hasta el final de la temporada si tiene suerte. Fran Vélez está teniendo problemas físicos y se perderá, como mínimo, todo el mes de noviembre y el derbi frente al Real Murcia en el Cartagonova. Cuatro partidos. No puede el Cartagena fiar su temporada a la salud de sus dos centrales, a pesar de que está siendo impecable y su rendimiento muy bueno.

El problema es que, ahora mismo, el FC Cartagena no es un club al uso. Es un club descabezado. No hay nadie al volante que asuma las operaciones, ya que el comprador y quien aporta el capital necesario para fichar está enemistado con la propiedad. Mientras, los miembros del consejo de administración siguen en sus cargos. El Cartagena tiene una piedra en el zapato en el centro de la zaga y debe sacársela lo antes posible.

Christian Borrego ‘Chiki’: «Somos un auténtico equipazo»

El delantero centro del FC Cartagena, Christian Borrego ‘Chiki’, atendió a los medios de comunicación tras el encuentro en Teruel para valorar el partido, el momento del equipo y el apoyo de la afición albinegra, que considera que «suma mucho». En primer lugar, trasladó sus impresiones sobre la victoria en Pinilla. «Era un partido muy difícil. No habían perdido aquí y hemos hecho un gran partido del que nos llevamos los tres puntos. Refuerza mucho al equipo y estoy muy contento», comentó el punta. Su gol desde los once metros valió la victoria y el futbolista admitió que se ha convertido en el «lanzador habitual de los penaltis». Cuando llegó el momento de disparar, Chiki reconoció «confianza y ganas de lanzarlo». Valora Chiki la capacidad del equipo para sobreponerse a las dificultades. «Fuera de casa aún no habíamos marcado y no habíamos ganado. Ponernos por debajo y conseguir remontar habla muy bien del equipo. De los 22. Estamos todos a una y somos un auténtico equipazo», manifestó el delantero.Tuvo unas palabras de agradecimiento a la afición desplazada a Teruel. «Sabíamos que nos iban a acompañar y sentir su apoyo en momentos puntuales del partido suma mucho. Poder celebrar con ellos el gol de la victoria es un ambientazo», admitió.Por último, Chiki comentó que «hay que cortar la pérdida de tiempo del FVS», ya que cree que «no beneficia a nadie».