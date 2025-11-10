Carlos Alcaraz-Fritz, en las Finales ATP: cuándo se juega y dónde verlo

Carlos Alcaraz se reencontrará este martes con el estadounidense Taylor Fritz en las Finales ATP. En el segundo partido de la Round Robin, el murciano se medirá a un rival que se ha convertido ya en clásico y con el que se verá las caras por cuarta vez esta temporada.

Ambos jugadores llegan a este duelo tras ganar en sus estrenos en Turín. El murciano lo hizo el domingo ante Álex de Miñaur, mientras que el estadounidense se ha impuso hoy en dos sets al italiano Lorenzo Musetti (6-3 y 6-4). Por ello, el duelo entre los favoritos para acceder a semifinales del grupo después de la baja por lesión de Novak Djokovic, ha sido fijado para la segunda jornada.

Será el sexto enfrentamiento entre ambos y el cuarto en 2025, todos ellos desde las semifinales de Wimbledon donde ganó el de El Palmar. El único triunfo del norteamericano se vivió en la Laver Cup, en pista rápida indoor, es decir, en las mismas condiciones en las que se van a medir en Turín. El último precedente oficial -también se enfrentaron en el torneo de exhibición Six King Slams- es de finales de septiembre, en la final del ATP 500 de Tokio, donde también se impuso el jugador de Murcia, que si logra la victoria prácticamente se garantizará terminar el año como número 1 del mundo.

Taylor Fritz y Carlos Alcaraz, antes del inicio del partido en el Six Kings Slam / Efe

Fritz, que en la actualidad ocupa el sexto puesto del ranking ATP, ha llegado a las Finales ATP después de caer en segunda ronda en los dos torneos que disputó en pista rápida bajo techo, el ATP 500 de Basilea y el Masters 1000 de París. Este año ha ganado dos torneos, ambos de hierba, Eastbourne y Stuttgart, que se disputaron antes de Wimbledon, donde en semifinales no pudo con Alcaraz.

A qué hora se juega y dónde verlo

El partido entre Alcaraz y Fritz se disputará este martes día 11 de noviembre no antes de las dos de la tarde. Se podrá ver a través de Movistar.