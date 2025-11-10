Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polideportivo

Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia

Alcaraz, en su primer partido de la ATP Finals

Alcaraz, en su primer partido de la ATP Finals / Alessandro Di Marco / EFE

Dioni García

La semana está marcada por la participación de Carlos Alcaraz en las Finales ATP, el final del Mundial de motociclismo en Valencia con Acosta, Aldeguer, Quiles y Carpe, los dos partidos en el Palacio de los Deportes del UCAM Murcia, uno de competición europea y otro de liga española, los compromisos del Real Murcia y el FC Cartagena, la jornada en Primera División de fútbol sala para ElPozo, que volverá a defender el liderato, y el Jimbee Cartagena, y el partido de la selección española de fútbol de clasificación para el Mundial el próximo sábado.

Lunes, 10 de noviembre

TENIS: Finales ATP

Musetti-Fritz (Movistar) 14:00

Sinner-Auger Aliassime (Movistar) 20:30

Martes, 11 de noviembre

BALONCESTO: FIBA Europe Cup

UCAM Murcia-Bosna (Popular) 20:30

Todas las imágenes del UCAM Murcia - BAXI Manresa

Todas las imágenes del UCAM Murcia - BAXI Manresa / Juan Carlos Caval

Euroliga, jornada 10

Hapoel Tel Aviv- Baskonia (Movistar) 20:05

Valencia - R. Madrid (Movistar) 20:30

TENIS: Finales ATP

Partido de Alcaraz (Movistar) P/D

FÚTBOL: Copa del Rey

Sorteo de la segunda eliminatoria (Teledeporte) 13:00

Alcaraz celebra ante De Miñaur

Alcaraz celebra ante De Miñaur / EFE

Miércoles, 12 de noviembre

FÚTBOL: Segunda RFEF

Lorca-Puente Genil 17:00

Champions F, jornada 3

Barcelona - Oh Leuven (Disney) 18:45

Bayern - Arsenal (Disney) 18:45

BALONCESTO: Euroliga, jornada 10

Bayern - Barça (Movistar) 20:30

TE NIS: Finales ATP

Round Robin (Movistar) 14:00 y 20:30

Jueves, 13 de noviembre

FÚTBOL: C. Mundial, jornada 5

Francia - Ucrania 20:45

Irlanda - Portugal 20:45

BALONCESTO: Euroliga, jornada 11

París - Valencia (Movistar) 20:45

R. Madrid - Panathinaikos (Movistar) 20:45

M. Tel Aviv - Baskonia (Movistar) 21:00

TENIS: Finales ATP

Round Robin (Movistar) 14:00 y 20:30

Viernes, 14 de noviembre

BALONCESTO: Euroliga, jornada 11

Barcelona - Bolonia (Movistar) 20:30

TE NIS: Finales ATP

Round Robin (Movistar) 14:00 y 20:30

Sábado, 15 de noviembre

FÚTBOL SALA: LNFS, jornada 10

ElPozo-Ribera Navarra (LaLiga+) 18:00

Jaén-Jimbee Cartagena (LaLiga+) 19:00

Los jugadores del Jimbee celebran uno de los tantos

Los jugadores del Jimbee celebran uno de los tantos / Prensa Jimbee Cartagena

FÚTBOL: C. Mundial, jornada 5

Georgia - España (La 1) 18:00

Segunda RFEF

Recreativo Huelva-UCAM Murcia 16:00

Liga F

Alhama ElPozo-Madrid CFF (DAZN) 12:00

BALONCESTO: Primera FEB, jornada 8

Caesa Cartagena-Obradoiro (LaLiga+) 19:00

Segunda FEB

Ciudad Molina-Sant Antoni 19:30

TENIS: Finales ATP

1ª semifinal (Movistar) 14:00

2ª semifinal (Movistar) 20:30

MOTOCICLISMO: Gran Premio Valencia

Carrera Sprint MotoGP (DAZN) 15:00

Pedro Acosta, en el Gran Premio de Portugal

Pedro Acosta, en el Gran Premio de Portugal / JOSE SENA GOULAO/Efe

Domingo, 16 de noviembre

FÚTBOL: Primera RFEF

Real Murcia-Teruel (LaLiga+/M+) 12:00

Europa-FC Cartagena (LaLiga+/M+) 21:00

Todas las imágenes del Real Murcia - Nástic de Tarragona

Todas las imágenes del Real Murcia - Nástic de Tarragona / Juan Carlos Caval

Segunda RFEF

Almería B-Yeclano 12:00

Minera-Águilas 12:00

Xerez CD-Lorca Deportiva 18:00

C. Mundial, jornada 5

Portugal - Armenia 15:00

Azerbaiyán - Francia 18:00

BALONCESTO: Liga ACB

UCAM Murcia-Breogán (DAZN) 18:00

MOTOCICLISMO: Moto GP

Moto3 (DAZN) 11:00

Moto2 (DAZN) 12:15

MotoGP (DAZN) 14:00

TENIS: Finales ATP

Final (Movistar) 18:00

