Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
La semana está marcada por la participación de Carlos Alcaraz en las Finales ATP, el final del Mundial de motociclismo en Valencia con Acosta, Aldeguer, Quiles y Carpe, los dos partidos en el Palacio de los Deportes del UCAM Murcia, uno de competición europea y otro de liga española, los compromisos del Real Murcia y el FC Cartagena, la jornada en Primera División de fútbol sala para ElPozo, que volverá a defender el liderato, y el Jimbee Cartagena, y el partido de la selección española de fútbol de clasificación para el Mundial el próximo sábado.
Lunes, 10 de noviembre
TENIS: Finales ATP
Musetti-Fritz (Movistar) 14:00
Sinner-Auger Aliassime (Movistar) 20:30
Martes, 11 de noviembre
BALONCESTO: FIBA Europe Cup
UCAM Murcia-Bosna (Popular) 20:30
Euroliga, jornada 10
Hapoel Tel Aviv- Baskonia (Movistar) 20:05
Valencia - R. Madrid (Movistar) 20:30
TENIS: Finales ATP
Partido de Alcaraz (Movistar) P/D
FÚTBOL: Copa del Rey
Sorteo de la segunda eliminatoria (Teledeporte) 13:00
Miércoles, 12 de noviembre
FÚTBOL: Segunda RFEF
Champions F, jornada 3
Barcelona - Oh Leuven (Disney) 18:45
Bayern - Arsenal (Disney) 18:45
BALONCESTO: Euroliga, jornada 10
Bayern - Barça (Movistar) 20:30
TE NIS: Finales ATP
Round Robin (Movistar) 14:00 y 20:30
Jueves, 13 de noviembre
FÚTBOL: C. Mundial, jornada 5
Francia - Ucrania 20:45
Irlanda - Portugal 20:45
BALONCESTO: Euroliga, jornada 11
París - Valencia (Movistar) 20:45
R. Madrid - Panathinaikos (Movistar) 20:45
M. Tel Aviv - Baskonia (Movistar) 21:00
TENIS: Finales ATP
Round Robin (Movistar) 14:00 y 20:30
Viernes, 14 de noviembre
BALONCESTO: Euroliga, jornada 11
Barcelona - Bolonia (Movistar) 20:30
TE NIS: Finales ATP
Round Robin (Movistar) 14:00 y 20:30
Sábado, 15 de noviembre
FÚTBOL SALA: LNFS, jornada 10
ElPozo-Ribera Navarra (LaLiga+) 18:00
Jaén-Jimbee Cartagena (LaLiga+) 19:00
FÚTBOL: C. Mundial, jornada 5
Georgia - España (La 1) 18:00
Segunda RFEF
Recreativo Huelva-UCAM Murcia 16:00
Liga F
Alhama ElPozo-Madrid CFF (DAZN) 12:00
BALONCESTO: Primera FEB, jornada 8
Caesa Cartagena-Obradoiro (LaLiga+) 19:00
Segunda FEB
Ciudad Molina-Sant Antoni 19:30
TENIS: Finales ATP
1ª semifinal (Movistar) 14:00
2ª semifinal (Movistar) 20:30
MOTOCICLISMO: Gran Premio Valencia
Carrera Sprint MotoGP (DAZN) 15:00
Domingo, 16 de noviembre
FÚTBOL: Primera RFEF
Real Murcia-Teruel (LaLiga+/M+) 12:00
Europa-FC Cartagena (LaLiga+/M+) 21:00
Segunda RFEF
Xerez CD-Lorca Deportiva 18:00
C. Mundial, jornada 5
Portugal - Armenia 15:00
Azerbaiyán - Francia 18:00
BALONCESTO: Liga ACB
UCAM Murcia-Breogán (DAZN) 18:00
MOTOCICLISMO: Moto GP
Moto3 (DAZN) 11:00
Moto2 (DAZN) 12:15
MotoGP (DAZN) 14:00
TENIS: Finales ATP
Final (Movistar) 18:00
