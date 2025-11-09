El Yeclano Deportivo sigue con su racha venciendo al decano

El Yeclano Deportivo continúa en estado de gracia y sumó su cuarta victoria en cinco partidos ante el Recreativo de Huelva. Los azulgranas cuajaron un partido muy trabajado, encontrando el gol de la victoria justo antes del descanso en un disparo de Carrasco que José Carlos desvió a la red.

En el inicio, los locales salieron eléctricos y con mucha hambre, provocando la primera acción del encuentro en el primer minuto. Xabi por la banda asistió al corazón del área, donde Totti disparó muy centrado, respondiendo seguro David Gil bajo palos. Con mucha intensidad, el Yeclano provocaría dos córners consecutivos, el primero de ellos con un remate de Fadel muy peligroso. Con los anfitriones bien plantados en el terreno de juego y empleando las medidas como si estos futbolistas del nuevo proyecto llevaran años jugando ahí, el Decano del fútbol español trataba de adaptase sobre el césped de La Constitución, y pronto comenzó a imprimir una intensidad parecida.

Se dio entonces una fase de juego que, si bien no se veían ocasiones de gol, si se apreciaba la voluntad de ambos equipos de querer hacer bien las cosas. Comandados por Álex Bernal, los onubenses se acercaron algo más al área de Borja Martí, pero sufrieron lo que vienen sufriendo los rivales del Yeclano desde que el alcoyano es el titular: órden y seguridad atrás. El Recre dispuso de dos córners, en el que más apurado los puños del arquero acabaron despejando la bola. Pero es que apenas tenía trabajo, la línea defensiva azulgrana se mostraba férrea, capitaneada por un Josema inconmensurable cuya veteranía está resultando la mejor formación posible para el canterano Iker Navarro, que cumplió excelentemente en su segunda titularidad consecutiva.

Jorge Domínguez se interna en el área visitante / Pascual Aguilera

Se acercaba el descanso, y Xabi advirtió que el Yeclano no se conformaba con el empate con un disparo muy peligroso desde fuera del área que se fue a centímetros del poste izquierdo de David Gil. Y el gol llegaría antes de pasar por vestuarios también con un disparo desde la frontal, cuando Carrasco disparó con peligro y el central José Carlos desvió la bola engañando a su portero. Aunque hasta ese momento la igualada parecía lo más justo, si alguien había hecho méritos 'a puntos' ese era el conjunto que se llevaba el resultado de cara a la segunda parte.

El Recre tuvo que sustituir a su killer Caye Quintana por problemas físicos, y pronto metería muchas opciones de calidad para reforzar su mediapunta. Pese a ello, el Yeclano volvió a salir fuerte con el objetivo de alcanzar uno de los hitos que todavía no ha hecho en su magnífica trayectoria como local como es el cerrar el partido. En el tercer córner en diez minutos, Carrasco la puso al primer palo y Babacar remató golpeando el brazo de Bonaque sin que lo entendiera como penalti el colegiado ilicitano Alejandro Martínez. Conforme pasaban los minutos, el Recreativo de Huelva se iba haciendo cada vez más con la iniciativa, mientras que los locales se iban resintiendo físicamente ante las importantes bajas que llevan arrastrando y que están sobrecargando a Fadel, Carrasco y Totti en la medular y a los Domínguez en las bandas.

Con alguna contra muy interesante como la que Nani lideró hacia Borao, el Yeclano fue dosificándose para seguir contrarrestando cualquier intento de los de Huelva. Prueba de ello es que la primera intervención bajo palos que tuvo que hacer Borja Martí fue en el 86 en un centro chut envenenado al que respondió bien con la manopla abajo. Sin muchos apuros más, el Yeclano sumó una victoria meritoria, sumando 13 puntos de los últimos 15 en juego, misma estadística si hablamos de los choques que actúa como local.