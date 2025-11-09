El UCAM Murcia le regala la primera victoria al colista

El conjunto universitario le concedió la primera victoria de la temporada al filial blanquiazul, que llegaba como colista. Los de Germán Crespo pecaron de prisa en el primer tiempo y, en el segundo tiempo, de falta de acierto. Vuelven a dejar escapar la segunda posición, y tendrán que remediar la situación en la siguiente jornada en la Condomina.

La idea del UCAM Murcia, en su enfrentamiento ante el filial malagueño, era optar a esa segunda posición. Para lograrlo, lo único que tenían que hacer era sumar de 3, dado que con esos puntos les bastaba para superar al Xerez y al Águilas. El cuadro universitario aún se castigaba por el empate sacado ante el Yeclano, donde, según su entrenador, Germán Crespo, se merecieron más.

Arrancó bien el cuadro de la Universidad Católica, logrando conectar el primer remate, por parte de Mizzian. El disparo del ariete universitario no terminó de encontrar puerta y se estrelló en el lateral de la red. Con esa primera acción en el arranque, el UCAM Murcia dejaba claras sus intenciones.

Con el paso de los minutos, el UCAM Murcia dejó de tener el control de la pelota. Los de Germán Crespo estuvieron espesos en la construcción del juego, buscando siempre pelotazos altos, sin ningún tipo de control. Todo esto le restó a la hora de poder crear peligro, para buscar el primer tanto del partido.

Dentro del mal juego del UCAM Murcia en el tema de la posesión, consiguieron tener una de las ocasiones más claras del encuentro. Ale Marín conectó un remate de cabeza, perfecto. Cuando todos cantaban el gol del extremo, el guardameta malagueño, con unos reflejos de felino, consiguió blocar el cuero y tirar por la borda el buen testarazo del banda universitario.

El primer tiempo llegó a su final, y el empate a cero continuó en el marcador. El UCAM Murcia, a pesar de poder haber rozado el primer tanto en varias ocasiones, no terminó de tener fortuna. La falta de claridad en el centro del campo les condenó a no poder llegar con claridad al área malagueña. Germán Crespo tenía que cambiar las cosas en el tiempo de descanso para darle la vuelta en los segundos 45 minutos.

El segundo periodo dio comienzo en la Ciudad Deportiva del Málaga, y el UCAM Murcia saltaba con aires renovados y con las ganas de golpear desde bien temprano. El filial boquerón, que todavía no había ganado ningún partido en esta temporada, buscaba dar la sorpresa en su propio campo.

Parecía que el UCAM Murcia se había levantado con el pie izquierdo, porque todo le salía del revés. En el arranque de los segundos 45 minutos, le anularon dos tantos a Dani Aquino, por presunta posición antirreglamentaria. El torito no daba crédito a que hubiera estado fuera de juego en ambas ocasiones.

En otros partidos se le podía achacar al UCAM Murcia falta de llegadas, pero contra el Atlético Malagueño, todo lo contrario. En el segundo tiempo, se volcó en ataque, y estuvo intentando generar peligro durante todo momento. Marcos Pérez se probó desde la lejanía, pero su disparo se acabó desviando. Dani Aquino, que estaba mirado por un tuerto, estrelló el esférico en la madera. Muchas ocasiones, pero poco acierto por parte de la entidad universitaria.

Llegando al final del partido, llegó la peor noticia para el UCAM Murcia. El Atlético Malagueño se adelantó en el marcador por mediación de Marcos Rosa. Salguero colgó un balón desde la esquina, y el atacante malagueño, que recién había ingresado en el terreno de juego, remató en el segundo palo, logrando batir a Facundo Ackermann.

Ni en los cinco minutos de añadido, el UCAM Murcia pudo hacer nada para evitar irse de vacío del feudo malagueño. No fue por falta de llegadas, pero sí por falta de acierto, además del problema con el control de juego en el primer tiempo. El UCAM Murcia vuelve a fallar en su oportunidad para hacerse con la segunda plaza, y tendrá que seguir remando en las siguientes jornadas.