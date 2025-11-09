Triunfo de fe del FC Cartagena para recuperar lo perdido

En teoría, el Cartagena era incapaz de ganar como visitante. En teoría, el Teruel era imparable en Pinilla. En la teoría. Pero el fútbol es práctica y en la práctica fue mejor el cuadro albinegro. Son infinitos los ejemplos de que la teoría no importa para nada en el fútbol. Y el Fútbol Club Cartagena lo demostró ayer en Teruel.

Para darle la vuelta a la teoría, Javi Rey y sus futbolistas salieron a comerse el césped en su sexta salida de la temporada, a sabiendas de que no habían hecho lo suficiente en las cinco anteriores. Así controlaron y amenazaron a un equipo al que nadie le ha tosido en su casa. Aún así, tendría que sobreponerse el Cartagena a un primer gol en contra y voltear la estadística un poco más, remontando a un equipo al que nadie le ha remontado.

La intensidad y la actitud estuvieron detrás. Así se coló Diego Gómez en un hueco que sólo él vio para meter el pie y poner el empate cuando más exigido estaba el Cartagena. Y así también llegó el segundo, cuando peor lo pasaba el equipo, gracias a la fe de Kevin Sánchez.

Ayudaron -que no beneficiaron- las correctas decisiones del colegiado en un FVS que fue protagonista. Más de quince minutos se llevaron las revisiones de todo el partido. Determinante la corrección sobre el linier en la jugada del penalti del 1 a 2. Por fin se deshizo el Cartagena de su mala fortuna arbitral para ganar su primer partido lejos del Cartagonova.

Buen comienzo

En contra de lo que todo el mundo podría esperar, el FC Cartagena comenzó mucho mejor el partido en Pinilla. En la primera jugada encontraron los visitantes la primera amarilla para un rival y una falta peligrosa. Fue la declaración de intenciones del conjunto albinegro, que salió con mucha actitud al terreno de juego.

Este era uno de los grandes debes de los albinegros en lo que llevamos de temporada y el motivo de no haber conseguido ninguna victoria lejos del Cartagonova. Desde el principio le quiso poner remedio el Cartagena con una intensidad muy alta en todas las acciones. Al límite, a veces, en el caso del capitán Fran Vélez, quien debutó en liga tras su titularidad en Copa y que se lesionó solo intentando robar un balón a la media hora de juego.

El Cartagena era mejor. El punto fuerte del Teruel estuvo en la defensa del área, donde no dejó espacios. Cualquier intento era cortado con solvencia o con faltas que no aprovecharon los portuarios. En ese escenario, los primeros veinticinco minutos se esfumaron sin ocasiones claras de gol. Por desgracia para el Cartagena y pese al poco merecimiento, la primera opción de peligro real fue para los locales y significó el primer gol del encuentro.

Despiste y gol en contra

Avisó con varios centros al área y en uno de ellos consiguió el Teruel el saque de esquina que buscaba para la jugada ensayada. Sacó en corto, centró al segundo palo y Merencio entró con todo libre de marca para adelantar a los suyos en el marcador con el 1 a 0. Ni con el mejor arranque fuera de casa de la temporada lograba el Cartagena deshacerse de su desgracia.

Contra todo pronóstico

Pasada la media hora, el encuentro pintaba muy mal para los intereses cartageneristas por el tanto en contra y la posterior lesión de Vélez, pero Diego Gómez vio la luz en una acción puntual. Centró Nil, la dejó de cabeza Calderón y Diego se coló entre defensa y portero para meter la punta de la bota y superar a Gálvez. Su primer gol con el Cartagena puso el 1 a 1 en el momento más crítico para su equipo.

La reacción fue perfecta y no dejó crecer al Teruel, que no volvió a crear peligro en el primer tiempo. Ya en la segunda parte, los locales decidieron dar un paso adelante y a punto estuvieron de marcar Merencio y Sergio Moreno en los primeros minutos, pero Lucho García sacó su mejor versión de vuelta a la titularidad en liga. Sólo Ayman pudo superar al colombiano, pero entonces apareció Baz para sacarla sobre la línea.

Remontada de fe

Apretaba el Teruel por el tanto de la victoria cuando salió el Cartagena a la contra. Kevin salvó un despeje que se marchaba fuera y en el que sólo él creyó. Encontró a Diego Gómez en la frontal del área. Controló con la cabeza y, cuando caía el balón, llegó Edgar en carrera para proseguir la jugada. Andrés Rodríguez pateó la pierna del centrocampista en su intento por despejar y Gonzalez Páez no lo dudó: penalti. Quien le hizo dudar fue su asistente con un supuesto fuera de juego surrealista. Por ello tuvo que pedir Javi Rey la revisión que le acabó dando la razón diez minutos más tarde.

Chiki envió el balón a la red desde los once metros para hacer el 1 a 2 y el equipo se fundió en un abrazo con la afición desplazada. Desde el gol, el cuadro portuario controló a su rival sin renunciar a la presión. Incluso creó ocasiones al contragolpe. Chiki marcó tras tocar el balón con la mano en los minutos finales y la revisión desesperó a un Teruel desquiciado.

Con el pitido final, el FC Cartagena se llevó un encuentro que comenzó bien, pero que empezó ganando el Teruel sin mucho merecimiento y que tuvo que remontar en dos acciones puntuales cuando peor lo estaba pasando. Arrebata el cuadro albinegro la segunda posición a su rival y se queda a dos puntos del liderato tras los primeros goles y la primera victoria a domicilio.