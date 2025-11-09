Una marea verde corre contra el cáncer en las calles de Murcia

La Asociación Española Contra el Cáncer celebra anualmente una carrera que tiene como fin recaudar fondos y visibilizar a todas esas personas y familias que padecen la enfermedad. En 2025, unas seis mil personas de todas las edades se sumaron a la Carrera contra el Cáncer, que patrocina Iberdrola, que además de las pruebas deportivas, también incluyó un gran abanico de actividades para los más pequeños.

A nivel deportivo, en la prueba de diez kilómetros, el fuentealamero Antonio Martínez Ardil y la murciana Mar Gómez Nicolás fueron los vencedores. El campeón masculino invirtió un tiempo de 33:10, superando a Álvaro Martínez García (33:50) y a Guillaume Le Mouhaer (33:55). En mujeres, Gómez ganó con 43:24, siendo la segunda posición para la boxeadora profesional de Puerto Lumbreras Mari Carmen Romero (43:36), completando el podio Laura Lax ( 44:59).

En la distancia corta (5 kilómetros), Antonio Montoya Abellán (16:24) y Cristina Moreno Robles (21:46) fueron los primeros en cruzar la línea de meta. El podio masculino lo completaron Sergio Garijo (16:28) y José González (16:32); y el femenino, María Caravaca (22:17) y Ana María Soler Lajarín (22:28).