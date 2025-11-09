Carreras populares
Una marea verde corre contra el cáncer en las calles de Murcia
La prueba ha reunido a unos seis mil participantes por el centro de la ciudad
La Asociación Española Contra el Cáncer celebra anualmente una carrera que tiene como fin recaudar fondos y visibilizar a todas esas personas y familias que padecen la enfermedad. En 2025, unas seis mil personas de todas las edades se sumaron a la Carrera contra el Cáncer, que patrocina Iberdrola, que además de las pruebas deportivas, también incluyó un gran abanico de actividades para los más pequeños.
A nivel deportivo, en la prueba de diez kilómetros, el fuentealamero Antonio Martínez Ardil y la murciana Mar Gómez Nicolás fueron los vencedores. El campeón masculino invirtió un tiempo de 33:10, superando a Álvaro Martínez García (33:50) y a Guillaume Le Mouhaer (33:55). En mujeres, Gómez ganó con 43:24, siendo la segunda posición para la boxeadora profesional de Puerto Lumbreras Mari Carmen Romero (43:36), completando el podio Laura Lax ( 44:59).
En la distancia corta (5 kilómetros), Antonio Montoya Abellán (16:24) y Cristina Moreno Robles (21:46) fueron los primeros en cruzar la línea de meta. El podio masculino lo completaron Sergio Garijo (16:28) y José González (16:32); y el femenino, María Caravaca (22:17) y Ana María Soler Lajarín (22:28).
- El transporte de mercancías se revuelve contra la subida a las 44 toneladas: las consecuencias que trae la nueva normativa
- Nicolás Pierotti, de abrir una pizzería en Murcia a tener 20 locales: 'Quiero que una familia pueda salir a cenar, aunque solo pida dos pizzas y una botella de agua
- Intoxicadas al menos 30 personas en un hotel de Lo Pagán tras cenar setas en mal estado
- En directo: Real Murcia-Nástic de Tarragona
- Una cafetería de Murcia invita a un millón y medio de personas a disfrutar de un descuento para dos si su apellido es 'Martínez'
- La Fiscalía archiva la denuncia de la familia de Sara Gómez contra el consejero de Salud
- En directo: CD Teruel-FC Cartagena
- Investigan dos agresiones sexuales a una camarera en un salón de juegos del barrio del Carmen de Murcia