Fútbol
Luizinho decide para el Real Murcia Imperial el derbi de filiales
Su gol en el último suspiro le da el triunfo sobre el Cartagena B por 2-1
Las dinámicas, tan presentes en el fútbol y tan comentadas en las últimas semanas dentro del panorama regional, volvieron a ser protagonistas en el derbi de filiales disputado entre el Real Murcia Imperial y el Cartagena B. Llegaba el conjunto murcianista en clara línea ascendente, encadenando buenos resultados y sensaciones, mientras que el filial albinegro lo hacía sumido en una racha de seis partidos sin conocer la victoria. Y el guion se mantuvo: el Imperial se impuso por 2-1 en el último suspiro, gracias a un cabezazo salvador de Luizinho.
El equipo dirigido por Joel Saura, técnico interino que ha asumido las riendas del filial grana tras la promoción de Adrián Colunga al primer equipo, fue el claro dominador de la primera mitad. El conjunto murcianista mostró más intensidad, posesión y presencia ofensiva, aunque no supo transformar su dominio en ocasiones claras. Pese a la insistencia, el marcador no se movió antes del descanso.
El guion cambió tras el paso por vestuarios. Raúl Guillén, entrenador del Cartagena B, ajustó el sistema y su equipo salió con otra cara. En el primer minuto del segundo tiempo, Quique sorprendió a la defensa local con una precisa vaselina tras un envío largo, adelantando al filial cartagenero y poniendo el 0-1 en el marcador.
A partir de ahí, el duelo se equilibró, con alternativas y llegadas para ambos lados. La reacción murcianista llegó de la mano de un doble cambio clave: Izan y Luizinho ingresaron al campo y se convirtieron en protagonistas absolutos. Izan, que horas antes había debutado con el primer equipo, firmó el empate con un cabezazo que el asistente dio por válido pese a las protestas visitantes por la posible duda sobre si el balón había traspasado completamente la línea.
El tramo final fue de máxima emoción. El Cartagena B dispuso de una ocasión clarísima en el minuto 90, cuando Víctor Esquerdo probó suerte con un potente disparo que Saba despejó con reflejos. Y en la jugada siguiente, el fútbol castigó la falta de acierto albinegra: un centro desde la izquierda encontró la cabeza de Luizinho, que pese a no ser su especialidad, conectó un testarazo certero para establecer el 2-1 definitivo y desatar la euforia entre los aficionados locales que se acercaron a la universidad y que compartieron grada con Felipe Moreno, Pedro Asensio y Adrián Colunga.
Con este triunfo, el Real Murcia Imperial prolonga su gran momento y se coloca líder provisional a la espera de lo que haga el CD Cieza, mientras que el Cartagena B no frena su mala racha y sigue sin reencontrarse con la victoria. Un derbi intenso, competido, decidido por los pequeños detalles y por la cabeza de un brasileño que apareció en el momento justo.
