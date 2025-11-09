Carreras populares
Juanmi Conesa y Esther Sánchez ganan el Cross Trail El Portús
La cita de nueve kilómetros se estrena en el calendario regional
Juanmi Conesa y Esther Sánchez Pérez fueron los triunfadores de la primera edición del Cross Trail El Portús, que tuvo su salida y meta en el camping de la localidad cartagenera, y que se estrenó en el calendario con una alta participación bajo la organización del CD Manzanicos. La prueba de nueve kilómetros fue la primera del primer Trail Running Festival Cartagena-Costa Cálida y transitó por el litoral cartagenero a través de caminos y senderos.
Conesa se impuso en meta con un tiempo de 41:29, completando el podio masculino Ángel Castillejo (42:08) y Manu García (43:26). En mujeres, Esther Sánchez venció con un registro de 52:46, siendo la segunda plaza para Mari Carmen Sánchez (55:54), y la tercera para Gloria Alcaraz García (56:30).
