Juanmi Conesa y Esther Sánchez ganan el Cross Trail El Portús

La cita de nueve kilómetros se estrena en el calendario regional

Así ha sido el cross de El Portús este sábado

Así ha sido el cross de El Portús este sábado / Iván Urquizar

Dioni García

Dioni García

Juanmi Conesa y Esther Sánchez Pérez fueron los triunfadores de la primera edición del Cross Trail El Portús, que tuvo su salida y meta en el camping de la localidad cartagenera, y que se estrenó en el calendario con una alta participación bajo la organización del CD Manzanicos. La prueba de nueve kilómetros fue la primera del primer Trail Running Festival Cartagena-Costa Cálida y transitó por el litoral cartagenero a través de caminos y senderos.

Conesa se impuso en meta con un tiempo de 41:29, completando el podio masculino Ángel Castillejo (42:08) y Manu García (43:26). En mujeres, Esther Sánchez venció con un registro de 52:46, siendo la segunda plaza para Mari Carmen Sánchez (55:54), y la tercera para Gloria Alcaraz García (56:30).

