García Rus bate a Alejandro Valverde en La Peregrina MTB

Fran García Rus y Mónica Belda se alzaban con la segunda edición de La Peregrina MTB, que contó con la participación del seleccionador nacional de ciclismo Alejandro Valverde. Cerca de 200 ciclistas se dieron cita en la Ciudad Santa del Noroeste murciano, en la segunda cita de esta prueba, que busca consolidarse en el calendario de MTB. Una carrera que surgió al amparo de la celebración del último Año Jubilar en Caravaca y que tiene como punto cumbre el Collado de la Cruz, puerto fuera final de etapa en la Vuelta Ciclista a España.

La cita tuvo dos modalidades. Una de 48 kilómetros, con un desnivel positivo de 1.500 metros y ascenso al Collado de la Cruz. García Rus pasó por la línea de meta en 2h.08:52, y en segunda posición quedó Alejandro Valverde (2:05:54). Completó el podio Antonio Raúl Gutiérrez, del 101 Faster.

En féminas, la victoria fue para Mónica Belda, del VB Training, que paró el crono en 2h.53:24, mientras que en segundo lugar quedó Rosa Garres (3h.05:27).

También hubo una segunda modalidad de 34 kilómetros, con 900 metros de desnivel, cuya victoria fue para Juan Mario Navarro del MTB Caravaca, que invirtió un tiempo de 1h.48:13, mientras que en segundo lugar quedó Pascual Sánchez del Alburider (1h.49:03), y la tercera posición fue para Steven Escobar (1h.49:41). En féminas la victoria fue para Nuria Gómez, del MTB Guardamar del Segura, que invirtió un tiempo de 3h.12:51.

La prueba también incluyó la modalidad ebike, cuya victoria fue para Francisco Javier Zapata, del CC Dolores de Pacheco, y Laura García-Melgares, del MTB Caravaca.

Con salida y meta en la plaza del Arco de Caravaca, La Peregrina recorrió los montes y parajes naturales de la Comarca del Noroeste, discurriendo por los términos municipales de Caravaca y Moratalla.

La prueba se encuentra incluida en el calendario oficial de la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia. Además, contó con un componente solidario y una parte ira destinada a la Fundación UAPO para la creación de una Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico.