Consulta aquí las previas de los equipos murcianos en Segunda RFEF

Después de tres jornadas, el Águilas FC vuelve a jugar como local, pero no lo hará en el Centenario El Rubial por los procesos de resiembra, será en el Artés Carrasco de Lorca. En el recinto lorquino recibe este mediodía al Melilla, un equipo que, pese a no haber arrancado la temporada como se esperaba, es uno de los equipo favoritos para estar entre los mejores. Tal es la apuesta por ese objetivo, que tras no verse en esas posiciones, el Melilla ha firmado al murciano Javi Motos para superar esa adversidad, de hecho la pasada semana pudieron lograr un empate ante el líder CD Extremadura. Para la cita, Adrián Hernández espera “alguna sorpresa” de Javi Motos, puesto que en esta temporada ha visitado en bastantes ocasiones el centenario campo aguileño.

Después de perder la pasada semana en la visita a Puente Genil, una derrota que sacó al equipo de las posiciones de play off, a las que quiere volve. Se esperan cambios en el equipo para saltar al campo lorquino, al tener solo las bajas del lateral Johan Terranova y del extremo Kevin Manzano, por lo que además de la entrada del capitán Mario Abenza, quien volverá al equipo tras cumplir su partido de sanción, quien podría acompañar en la medular a Keita y Antonio Sánchez, quien no se espera que entre en el centro de la zaga, después de los partidos que están realizando Uri y Ebuka; en los laterales se posicionarán José Más y Ángel López; quedando en los extremos Pipo y Javi Pedrosa; y aunque arrastra molestias, Chris Martínez podría volver al equipo inicial.

El decano pone a prueba la solidez del Yeclano Deportivo

La Constitución va a ser el escenario del choque más interesante de esta jornada. El Yeclano Deportivo recibe al Recreativo de Huelva a las 17:00. Un domingo, a esta hora, en este campo y ante el decano del fútbol español no puede tener este choque más aroma a fútbol de toda la vida.

El cuadro del Altiplano tendrá enfrente esta tarde al gran favorito para quedar campeón del grupo IV de Segunda Federación. De momento no va líder, pero aspira a ello. Se encuentra en segunda posición con 17 puntos, a uno solo del Extremadura. Donde sí comanda la clasificación es como visitante, ya que lejos del Colombino, su feudo, cuenta todos sus encuentros (cuatro hasta el momento) por victoria.

No lo tendrá nada fácil un Yeclano Deportivo que se encuentra en un buen momento de forma. Tras sumar tres triunfos de manera consecutiva, el cuadro que dirige Iván Martínez llega tras un valioso empate en La Condomina ante otro candidato a todo como el UCAM Murcia. Ante el decano intentará lograr un triunfo que le permita asaltar la zona noble de la clasificación.

Como local, el Yeclano es inexpugnable. De momento ha jugado cuatro partidos y no ha encajado todavía ningún gol. En tres de ellos consiguió ver puerta en una ocasión, lo que deja unos datos interesantes: 10 puntos de 12 posibles con tres goles a favor y cero en contra. En su quinto duelo intentará mantener estos guarismos ante el rival más complicado.

Este va a ser el octavo duelo entre ambos equipos y, de momento, el Yeclano Deportivo sale bien parado del histórico, lo que le permite ser optimista. Hasta ahora, el cuadro azulgrana ha ganado en cuatro ocasiones, mientras que el Recreativo lo ha hecho en tres partidos. De momento, siempre ha habido un ganador.

El UCAM quiere sumar de tres en Málaga

El sueño de rozar el liderato se le esfumó al UCAM Murcia la semana pasada, cuando sacó un solitario punto en el derbi contra el Yeclano Deportivo. Ahora, los universitarios tienen una nueva oportunidad para seguir acercándose a esa primera plaza del campeonato. Los de Germán Crespo visitan tierras andaluzas para medirse al Atlético Malagueño. El choque se podrá seguir a través de Web Directo a partir de las 18:00 horas.

“Tenemos un partido complicado por delante, como todos los de esta categoría. Hemos analizado al rival, y sabemos que tiene una buena propuesta y los filiales son siempre duros. Sumar de 3 es nuestra prioridad, y después de sumar un solo punto en la anterior jornada, donde merecimos más”, comentó el técnico del UCAM Murcia, Germán Crespo.

Para el duelo de hoy, el técnico cordobés no podrá contar con José Ruíz, el cual sufre una rotura en la musculatura isquiosural de su pierna derecha. Sí podrá contar con el resto de su plantel, el cual estará formado por: Ackermann bajo palos, Yeremy y Sevila en los laterales, junto a Fer Román y Javi Ramírez en el centro de la zaga. Urcelay y Juanma Bravo formarán el doble pivote, con Soto más adelantado. En la delantera, Ale Martín y Alvarito correrán las bandas, y Aquino será el punta.

El rival del UCAM Murcia para hoy, el Atlético Malagueño, llega como colista, sin haber ganado ningún partido en lo que llevamos de temporada. 7 derrotas acumula el cuadro boquerón. Los universitarios saben que tienen que ir con cuidado, sin confiarse demasiado, ya que en cualquier momento pueden dar la sorpresa.