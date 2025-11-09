Carreras populares
Cien senderistas se atreven con la Marcha Adenow
Más de un centenar de senderistas aceptaron el reto de la asociación Adenow, la Travesía de Resistencia en Montaña Sierras del Noroeste Murciano, conocida como ‘La Clásica’, que en su edición número veintitrés tuvo salida en Caravaca y meta en la pedanía moratallera de Benizar, pasando por parajes de gran belleza como la Fuente de los frailes, los cerros Trompetero, Gordo y la Canaleja, para coronar el mítico Buitre y continuar por la Fuente Benamor y Poza de Somogil hasta Benizar.
- El transporte de mercancías se revuelve contra la subida a las 44 toneladas: las consecuencias que trae la nueva normativa
- Nicolás Pierotti, de abrir una pizzería en Murcia a tener 20 locales: 'Quiero que una familia pueda salir a cenar, aunque solo pida dos pizzas y una botella de agua
- Intoxicadas al menos 30 personas en un hotel de Lo Pagán tras cenar setas en mal estado
- En directo: Real Murcia-Nástic de Tarragona
- Una cafetería de Murcia invita a un millón y medio de personas a disfrutar de un descuento para dos si su apellido es 'Martínez'
- La Fiscalía archiva la denuncia de la familia de Sara Gómez contra el consejero de Salud
- En directo: CD Teruel-FC Cartagena
- El Real Murcia renace con un triunfo ante el Nástic (3-2)