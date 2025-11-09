Cien senderistas se atreven con la Marcha Adenow

Más de un centenar de senderistas aceptaron el reto de la asociación Adenow, la Travesía de Resistencia en Montaña Sierras del Noroeste Murciano, conocida como ‘La Clásica’, que en su edición número veintitrés tuvo salida en Caravaca y meta en la pedanía moratallera de Benizar, pasando por parajes de gran belleza como la Fuente de los frailes, los cerros Trompetero, Gordo y la Canaleja, para coronar el mítico Buitre y continuar por la Fuente Benamor y Poza de Somogil hasta Benizar.