El Águilas FC vuelve a sonreír en Lorca

Hubo que esperar al minuto 89 para que Chris Martínez sentenciara el partido entre el Águilas FC y la UD Melilla, a favor de los de Adrián Hernández, a pesar de que el partido estaba encarrilado en el comienzo de la segunda parte, tras un gol de Seth Vega, que, tras el primero de penalti de Mateo Enríquez, situaba a los costeros con una ventaja de dos goles. Sin embargo, los visitantes, los de Javi Motos, se fueron creciendo hasta recortar diferencias con un acrobático gol de chilena de Chaverría, lo que llevó el partido a una incertidumbre que clarificó el ariete Chris Martínez, logrando el tercer gol de su equipo, sumando cinco goles en la temporada, a pesar de arrastrar unos problemas físicos, por lo que Adrián Hernández lo está dosificando, para darle el mejor resultado en los momentos claves como fue ante el Melilla. Una cita que se disputó en el Artes Carrasco de Lorca, por la resiembra del Centenario El Rubial, a la que no faltaron casi un millar de aficionados costeros, cumpliendo un mes lejos del centenario campo, al que volverán dentro de dos jornadas; serán seis jornadas lejos de casa, para volver el 23 de noviembre ante el Estepona a las cinco de la tarde.

Mientras que el control del partido en los primeros minutos era de los costeros, aunque sin inquietar al portero visitante Olmedo, la mejor oportunidad fue del visitante Chavarri, quien remató de cabeza un córner, enviando el esférico ajustado al poste de la portería de Salcedo. Con transiciones muy definidas, ninguno de los dos equipos arriesgaba la posesión del balón cuando la tenían.

Los de Javi Motos volvían a golpear sobre la media hora; Abreu recibía en la frontal del área para lanzar a puerta con la respuesta de Salcedo, que despejó de puños. Aunque los de Adrián Hernández llegaban por bandas, sobre todo por la derecha a través de Johan Terranova y Javi Pedrosa, no eran capaces de lanzar a puerta. Fue a falta de cinco minutos para el descanso, en un balón largo a Seth Vega, quien tras controlar y entrar en el área era derribado por Pelón, penalti que señalaba el árbitro y que materializó en gol Mateo Enríquez.

Los jugadores del Águilas celebrán el gol de Seth Vega / Joaquín Velasco

La segunda parte arrancó con una jugada de Javi Pedrosa por la banda derecha, quien centraba muy largo para que el esférico llegara a Mateo Enríquez, quien lanzaba a puerta, obligando a Olmedo a despejar en corto, para que Seth Vega se aprovechara de la situación y marcara el segundo de los costeros. Adrián Hernández pasó a jugar con tres centrales y, con el partido controlado por los costeros, sin pasar apuros en defensa y con llegadas por las bandas, transcurría el partido hasta superar los veinte minutos, cuando los visitantes realizaron una buena jugada por la banda derecha que culminó en el área pequeña Chavarría con una acrobática chilena para acortar diferencias en el marcador.

Los visitantes tenían sus mejores minutos, bien controlados por los blanquiazules, sin sufrir en exceso, pero no pudiendo controlar el balón que, en segundas jugadas y rechaces, aparecían los de Javi Motos para quedarse con él. La salida del aguileño Javi Soto le dio frescura al centro del campo costero, y junto al otro sub 23 Aitor, fueron los que comenzaron a robarle el balón a los norteafricanos. En uno de esos robos en la medular, llegó un cambio de juego para buscar a Chris Martínez, quien no perdona en esas jugadas y sentenció ante Olmedo con un lanzamiento raso. Una victoria que vuelve a meter al equipo de Alfonso García entre los mejores de la categoría.