Acosta logra otro podio y Aldeguer firma una nueva remontada

El Gran Premio de Portugal, en el impresionante circuito de Portimao, volvió a tener protagonismo murciano. Pedro Acosta acabó tercero por detrás de un Marco Bezzecchi intratable y de Álex Márquez, mientras que Fermín Aldeguer firmó otra remontada a la que ya nos tiene acostumbrados en MotoGP para concluir cuarto después de rodar en las primeras vueltas undécimo.

Portimão (Portugal), 08/11/2025.- (L-R) Red Bull KTM Factory Racing rider Pedro Acosta of Spain, Aprilia Racing rider Marco Bezzecchi of Italy, and Gresini Racing MotoGP rider Alex Marquez of Spain compete during the Sprint race, in Portimao, Portugal, 08 November 2025. The 2025 Motorcycling Grand Prix of Portugal is held at the Algarve International Circuit on 09 November. (Motociclismo, Italia, España) EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO / JOSE SENA GOULAO / EFE

Acosta, quien en la carrera al sprint fue segundo, tenía fundadas esperanzas de romper por fin el techo de la victoria en el escenario donde se proclamó campeón del mundo de Moto3. Pero el de Mazarrón se tuvo que conformar con la tercera plaza no sin luchar en todo momento. Fue su quinto podio de la temporada y el cuarto consecutivo. Realizó una buena salida, situándose tras Bezzecchi, pero en la segunda vuelta el pequeño de los Márquez le superó para unos giros después escaparse. A partir del sexto, Acosta se tuvo que conformar con ver a cierta distancia el colín del segundo clasificado. Sin embargo, cuando parecía que todo estaba decidido y los neumáticos empezaban a ser cruciales, salió la mejor versión de ‘El Tiburón’. Pasó de estar a casi tres segundos del piloto de Ducati y bajar del segundo, poniendo picante a un final de carrera donde Bezzecchi no se vio inquietado en ningún momento. Pero al murciano le faltó un poco, como le viene pasando en este tramo final de la temporada, en la que ha arreglado el mal inicio.

Con el tercer puesto del Mundial a solo tres puntos

A Acosta incluso se la ha puesto a tiro el cuarto puesto de la clasificación final. Ya tiene a solo tres puntos a Bagnaia, por lo que el próximo domingo, en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, podría dar caza al campeón del mundo y superarlo para firmar una plaza final interesante después de esa primera parte del curso donde no pudo sacar en ningún momento un rendimiento óptimo a su KTM. La pasada campaña fue sexto con 215 y en la actual ya tiene garantizado el quinto y con la posibilidad real de poder seguir progresando.

Fermín Aldeguer / ADI WEDA/Efe

Aldeguer pone la salsa

El espectáculo por atrás lo puso Fermín Aldeguer. El ganador del Gran Premio de Indonesia, que partió desde el undécimo puesto en parrilla de salida, rodó durante las primeras vueltas en esa misma plaza. Pero el de La Ñora empezó a remontar. En la tercera vuelta ya era séptimo tras superar a Johan Zarco, para en la novena ponerse a rueda de Brad Binder y Fabio Quartararo. Una vez más, la destreza del murciano para gestionar los neumáticos le permitió apretar en la segunda parte del gran premio. Superó tanto al sudafricano de KTM como al francés de Yamaha y se vio en la cuarta plaza después de la caída de Pecco Bagnaia. En ese momento estaba ya muy lejos de Acosta, a unos ocho segundos, por lo que lo más inteligente era mantener el ritmo, no cometer errores y cazar un cuarto puesto. El rookie del año, además, también se está convirtiendo como el piloto con mayores remontadas en la categoría reina pese a estar en su primera temporada.

Aldeguer es ahora octavo en la clasificación. Está a 24 puntos de Fabio Morbidelli, que es séptimo. Por tanto, en Valencia tendrá una oportunidad, aunque complicada, para subir en la general.